Πήγαμε στο απόλυτο All-Senses Event που θα συζητηθεί όσο κανένα άλλο

Discover Your AURA: Αισθησιακά αρώματα, ζωντανή μουσική, σαγηνευτική ατμόσφαιρα - Αυτό το event τα είχε όλα και εμείς τα ζήσαμε στο φουλ.

Φαντάσου ένα event που διεγείρει όλες σου τις αισθήσεις: Γεύση, οσμή, ακοή, αφή, όραση. Mια βραδιά με πολυαισθητηριακό χαρακτήρα, που σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου για να αναδείξει τη φιλοσοφία, τον σχεδιασμό και την αισθητική ταυτότητα του Ploom.

Εμείς το ζήσαμε! Στην φαντασμαγορική εκδήλωση Discover Your AURA, που διοργανώθηκε από το brand για να γνωρίσουμε από κοντά τo Ploom AURA, την ολοκαίνουργια συσκευή θερμαινόμενου καπνού της Ploom.

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, στον απόλυτο ατμοσφαιρικό χώρο του Delta Restaurant, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πραγματοποιήθηκε το πιο σαγηνευτικό και glamorous private party. Διάσημοι influencers, χαρισματικοί ηθοποιοί, αγαπημένες fashionistas, εκλεκτοί designers ήταν όλοι τους εκεί.

Το Ploom AURA υποδέχτηκε τους λαμπερούς καλεσμένους στο πιο μαγευτικό σκηνικό, που έμοιαζε βγαλμένο από το σύμπαν μιας ταινίας φαντασίας.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή η μυστηριώδης ατμόσφαιρα μας προϊδέασε για μια εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα. Οι προσδοκίες μας εκπληρώθηκαν και με το παραπάνω!

Οι παρευρισκόμενοι -μεταξύ αυτών και οι δημοσιογράφοι του Jenny- περιπλανήθηκαν στον χώρο, ανακαλύπτοντας ένα-ένα τα μυστικά που τους κρατούσε το brand, προκειμένου να ταξιδέψει όλες τους τις αισθήσεις. Σκοπός; Να συναντήσουν μέσα σε αυτόν τον σαγηνευτικό μικρόκοσμο τη δική τους μοναδική αύρα.

Κάτι που μας έμεινε

Τα αποκαλυπτήρια της νέας συσκευής, Ploom AURA, ήταν αυτό που περιμέναμε όλο το βράδυ. Και δίκαια, αφού η καινοτόμα συσκευή παρουσιάστηκε με τον πιο special τρόπο, σηματοδοτώντας:

Αφενός την άφιξη της νέας γενιάς συσκευών Ploom στην χώρα μας

Και αφετέρου την είσοδο του brand σε μια ολόφρεσκη εποχή τεχνολογίας, σχεδιασμού και φυσικά απόλυτης χαλάρωσης

Γιατί το Ploom AURA δεν είναι απλώς μια συσκευή θερμαινόμενου καπνού, είναι το νέο must-have αξεσουάρ που αναβαθμίζει την καθημερινότητά μας. Με κομψό και εργονομικό σχεδιασμό, μικρό μέγεθος και premium υλικά, ταιριάζει άψογα στο χέρι μας, στην τσέπη ή την τσάντα μας, προσθέτοντας στυλ σε κάθε εμφάνιση.

Το απόλυτο taste clue της πιο Discover Your AURA βραδιάς

Στο all-senses πρόγραμμα της λαμπερής βραδιάς το performance μοριακής μιξολογίας από τον Άρη Χατζηαντωνίου, έκλεψε τις εντυπώσεις. Και το signature cocktail “Blue AURA”, εμπνευσμένο από το Ploom ειδικά για το event, ήταν σαν να χώρεσε ολόκληρο το καλοκαίρι σε ένα ποτήρι.

Καθόλη τη διάρκεια της βραδιάς, τα πρωτοποριακά signature cocktails συνοδεύονταν από εκλεκτές γεύσεις με την υπογραφή του Delta. Πρώτες ύλες σπάνιας ποιότητας και ψαγμένες συνταγές συνέθεσαν ονειρεμένα πιάτα, απόλυτα εναρμονισμένα με τη φιλοσοφία του event.

Κρυφές εκπλήξεις σε κάθε γωνιά

Πέρα από τα φανερά treats, στα εντυπωσιακά installations που είχε επιμεληθεί το Ploom, ανάμεσα στα αρωματικά λουλούδια, αν έκανες focus στο εδώ και στο τώρα, μπορούσες να ανακαλύψεις κρυμμένα γλυκά και αλμυρά εδέσματα, με τη μορφή φύλλων και λουλουδιών. Και φυσικά συσκευές AURA σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα.

Το πάρτι δεν σταματά

Πώς θα μπορούσαμε να συζητάμε για μια βραδιά με πολυαισθητηριακό χαρακτήρα δίχως μουσική; Επειδή το Ploom ξέρει, το event ολοκληρώθηκε με ένα ατμοσφαιρικό live set της Κατερίνας Ντούσκα και του Leon of Athens, ενώ η Xenia Ghali ανέβασε τον ρυθμό με ένα δυναμικό closing DJ set.

«Discover Your AURA»: Μια ολοκληρωμένη, βιωματική αφήγηση γύρω από τον κόσμο του νέου Ploom AURA

Το Discover Your AURA ήταν για εμάς μια απόδραση από την καθημερινότητα, μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε επιτέλους τη δική μας μοναδική, προσωπική αύρα.

Όμως, απόδραση από την καθημερινότητα δεν αποτελούν μόνο τα λαμπερά event και οι party nights. Απόδραση μπορεί να αποτελεί και ένα απλό, χαλαρωτικό τετ-α-τετ ανάμεσα σε εσένα και τη νέα συσκευή AURA. Αρκεί να ανακαλύψεις τη δική σου.

*Αυτό το προϊόν απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες καπνιστές.