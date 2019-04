"Δεν υπάρχει Θεός" λέει ο Stephen Hawking στο τελευταίο του βιβλίο

Δεν υπάρχει Θεός - αυτό είναι το συμπέρασμα του πασίγνωστου αστροφυσικού Stephen Hawking, του οποίου το τελευταίο βιβλίο δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Το βιβλίο, που συμπληρώθηκε από την οικογένειά του μετά τον θάνατό του, παρουσιάζει απαντήσεις σε ερωτήσεις που ο Hawking αναφέρει πως έλαβε όσο βρισκόταν στη Γη. Ο Βρετανός επιστήμονας αναφέρει επίσης πως θεωρεί ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή, πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ξεπεράσει την ανθρώπινη και πως το ταξίδι στο χρόνο δεν είναι απίθανο. Ο Hawking, που θεωρούταν ένας από τους πιο ιδιοφυείς επιστήμονες της γενιάς του, έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο στην ηλικία των 76.

"Δεν υπάρχει Θεός. Κανείς δεν διευθύνει το σύμπαν," γράφει στο "Brief Answers to the Big Questions". "Για αιώνες, πιστεύεται πως άνθρωποι με αναπηρία όπως εγώ ζούσαν με μία κατάρα που έστειλε ο Θεός," συμπληρώνει. "Προτιμώ να σκέφτομαι πως όλα μπορούν να εξηγηθούν με άλλον τρόπο, με τους νόμους της φύσης."

Ο Hawking είχε αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), μία νευροεκφυλιστική διαταραχή γνωστή και ως Lou Gehrig's Disease, για σχεδόν όλη την ενήλικη ζωή του. Ο επιστήμονας πέθανε όσο ακόμα έγραφε το βιβλίο, το οποίο η οικογένειά του τελειοποίησε με τη βοήθεια των αρχείων του.