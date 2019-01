Το τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones θα περιλαμβάνει μία αναπάντεχη έκπληξη

Ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο reunion στο Game of Thrones: O ηθοποιός Sean Bean αποκάλυψε στο The Hollywood Reporter πως η 8η σεζόν της σειράς θα περιλαμβάνει ένα special episode με όλους τους χαρακτήρες του GoT -παλιούς και νέους.

Ο Bean μίλησε στο THR για τον επερχόμενο ρόλο του στο Medici, μία σειρά στην οποία πρωταγωνίστησε στο παρελθόν ο Richard Madden -δηλαδή Robb Stark, ο τηλεοπτικός γιος του Bean. Έτσι γύρισε η συζήτηση στο Game of Thrones. Όταν ο Bean ρωτήθηκε για το αν κρατά επαφή με τους πρώην συμπρωταγωνιστές του, άφησε να του "ξεφύγει" πως τους έχει δει όλους, σε ένα reunion επεισόδιο που γυρίστησε στο Belfast με τα τελευταία γυρίσματα της σειράς.

"Ναι, ήταν για την όγδοη σεζόν, τη τελευταία. Αποφάσισαν να συγκεντρώσουν όλους τους χαρακτήρες μαζί για λίγο στο Belfast".

Τώρα, ανυπομονούμε ακόμα περισσότερο.

Δείτε ακόμη: To cast του Game of Thrones φωτογραφίζεται όπως δεν το έχετε ξαναδεί