O Ross από τα Φιλαράκια απαντά στη viral φωτογραφία του να κλέβει... μπύρες

Ο David Schwimmer φαίνεται πως διασκεδάζει ιδιαίτερα με μία φωτογραφία που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την αστυνομία, που δείχνει έναν άντρα ίδιο με τον τηλεοπτικό Ross από τη σειρά Φιλαράκια να κλέβει μπύρες από ένα supermarket και έχει κάνει τον γύρο του internet.

O Schwimmer ανέβασε ένα video στο Twitter ως "απάντηση" στη viral φωτογραφία, όπου κρατάει μπύρες και δείχνει ύποπτος.

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR