Εντάξει, όλα καλά, θα βλέπουμε Friends μέχρι να γεράσουμε

Έχουμε συμφιλιωθεί με την ιδέα πως το Netflix κάποια στιγμή ίσως βγάλει την αγαπημένη μας σειρά ή ταινία, λόγω δικαιωμάτων streaming, αλλά όταν μάθαμε τα νέα πως το Friends θα εξαφανιστούν στις αρχές της νέας χρονιάς... μας ήρθε μια ζαλάδα. Και συγγνώμη, δηλαδή, τι ακριβώς θα κάνουμε όταν χρειαζόμαστε να δούμε κάτι γρήγορα όσο τρώμε; Τι θα απογίνουν τα μεσημέρια του Σαββάτου και της Κυριακής; Πόσο σκοτεινή θα είναι αυτή η ζωή χωρίς τον Chandler; Επίσης, It's not that common, it doesn't happen to every guy and it is a big deal!

Εντάξει, το Netflix μας τρόμαξε λίγο, αλλά, όλα καλά, μπορείτε να κάτσετε και πάλι στη καρέκλα σας, γιατί κάποιος καλός θεός μας λυπήθηκε και τα Friends δεν θα φύγουν ακόμα απ' το δίκτυο streaming του.

Μην ενθουσιαστείτε και τόσο ακόμα, όμως, γιατί η Warner Bros λέγεται πως θα λανσάρει τη δική της πλατφόρμα streaming το 2019 και λογικά θα πάρει πίσω τα Friends που της ανήκουν. Οπότε, ας είμαστε ευγνώμονες γι' αυτά που έχουμε προς το παρόν ή τέλος πάντων κάποιος να μας κάνει δώρο όλη τη σειρά σε DVD για τα Χριστούγεννα.

Και ένα δώρο για να πάει καλά η υπόλοιπη μέρα:

