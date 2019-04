Αν είστε fan των Friends, αυτό το γεγονός θα σας κάνει να βγείτε από το internet για σήμερα

Είναι από μόνο του δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε πως η σειρά Friends τελείωσε πριν 15 χρόνια, αλλά τώρα πρέπει να προετοιμαστείτε και για ένα γεγονός που θα σας κάνει να νιώσετε, πολύ, πολύ μεγάλοι.

Αυτή τη στιγμή, το Friends είναι σειρά που έχει γίνει περισσότερο streamed στο Netflix για το 2018 και ενώ όλοι βλέπουν τα επεισόδια ξανά και ξανά, κάνουν κάποιες νέες αρατηρήσεις που δεν μας πέρασαν κατευθείαν απ' το μυαλό.

Πριν λίγες μέρες, ένα tweet έγινε δικαίως viral, αφού έγραφε: "Ok, έβλεπα Friends χθες το βράδυ και ο Ross τραβούσε ένα video για τα 18α γενέθλια της Emma και ο Chandler λέει την ατάκα: 'Γεια σου Emma. Είναι 2020. Έχεις ξυπνήσει από τον ύπνο σου ακόμα;' Και μόλις συνειδητοποίησα πως το 2020 είναι η ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ. Η Emma θα γινόταν 18 την ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ".

Ok so I was watching Friends last night and Ross was filming a tape for Emma’s 18th birthday and Chandler says the line “Hi Emma. It’s 2020. Have you woken up from your nap yet?” And it’s just dawned on me that 2020 is NEXT YEAR. Emma would be 18 NEXT YEAR.