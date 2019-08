Δεκάδες celebrities ξεγελάστηκαν από μια παλιά απάτη του Instagram που έχει επανέλθει

Πρόκειται για μια απάτη που κυκλοφορεί στα social media κι αρνείται να πεθάνει. Από την αρχή της εβδομάδας, celebrities, πολιτικοί κι απλοί άνθρωποι έχουν ξεγελαστεί από ένα κείμενο που αφορά τις υποτιθέμενες αλλαγές στις πολιτικές του Instagram σχετικά με την ιδιωτικότητα.

Η συγκεκριμένη φάρσα διακυρήττει ότι το Instagram θα εφαρμόσει έναν νόμο με τον οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις φωτογραφίες μας. Ο επικεφαλής της δημοφιλούς πλατφόρμας διέψευσε επίσημα την απάτη αλλά οι άνθρωποι συνεχίζουν να την αναδημοσιεύουν, επιμένοντας μάλιστα ότι μπορούν να αποτρέψουν το Instagram από τη χρήση των φωτογραφιών τους δημοσιεύοντας μια σχετική δήλωση.

If you’re seeing a meme claiming Instagram is changing its rules tomorrow, it’s not true - learn more here: https://t.co/Qy102zMQCm

— Adam Mosseri (@mosseri) August 21, 2019