Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Όσα δεν πρέπει να ξεχνάμε για τον ιό, που πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του' 80

Με αφορμή την 1η Δεκέμβρη που αποτελεί την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την ασθένεια γύρω από την οποία υπάρχει πολύ παρανόηση από όταν πρωτοεμφανίστηκε το 1981. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πρωτίστως, ότι η θεραπεία του ασθενή μπορεί να θέσει τον ιό υπό έλεγχο και να διατηρήσει το ανοσολογικό σύστημα υγιές.

1. AIDS είναι η νόσος, HIV είναι ο ιός

Οι ονομασίες HIV και AIDS μπορεί να συγχέονται γιατί και οι δύο αυτοί όροι περιγράφουν την ίδια νόσο, αλλά παρουσιάζουν κάποιες διαφορές. Το AIDS είναι ουσιαστικά, σαν μία προχωρημένη HIV νόσος.

AIDS-final stage of HIV infection. Not all progress to this.

HIV- virus that weakens the immune system

HIV & AIDS are not the same thing.

Ο ιός HIV προκαλεί AIDS, μολύνοντας και σκοτώνοντας έναν τύπο κυττάρων που ονομάζονται helper T cells, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή ανοσολογική απόκριση σε μολυσματικούς παράγοντες. Η αργή, αλλά συνεχής απώλεια αυτών των κυττάρων αφήνει το σώμα αδύναμο να αμυνθεί ενάντια σε βακτήρια και ιούς.

2. Ο HIV είναι σημαντικό να γνωρίζουμε με ποιους τρόπους ΔΕΝ μεταδίδεται

Ο ιός HIV μεταδίδεται μέσω διάφορων σωματικών υγρών, όπως το αίμα, το σπέρμα και τα προσπερματικά υγρά, τα πρωκτικά υγρά, τα κολπικά υγρά και το μητρικό γάλα. Ωστόσο, από τους παρακάτω τρόπους, δεν κινδυνεύει κανείς να αποκτήσει τον ιό. Τα φιλιά και τα αγγίγματα, η διαμονή στο ίδιο σπίτι, το να μοιραζόμαστε το ίδιο φαγητό με έναν ασθενή, το σάλιο, ο ιδρώτας ή τα δάκρυα, τα τσιμπήματα κουνουπιών, τα καθίσματα τουαλέτας και η αιμοδοσίας είναι απενοχοποιημένα ως προς τη μετάδοση του HIV.

3. Ο HIV δεν είναι «θανατική ποινή»

Παλαιότερα, πολλοί ασθενείς κατέληγαν σε θάνατο επειδή δεν υπήρχαν οι κατάλληλες φαρμακευτικές αγωγές, ωστόσο σήμερα με την ολοένα αναπτυσσόμενη τεχνολογία, ο HIV αποτελεί μία χρόνια και διαχειρίσιμη νόσο.

"HIV is no longer the death sentence that they once told us that it was. So get tested, it's important and you're worth it"

4. Η σημασία της άμεσης δράσης μετά τη σεξουαλική επαφή

Κάτι που σίγουρα δε γνωρίζουν πολλοί, είναι ότι αν κάποιος έχει σεξουαλική επαφή μ’ έναν άνθρωπο, θετικό στον ιό και του το εκμυστηρευτεί εντός 72 ΩΡΩΝ (3 ημέρες), τότε εκείνος μέσα σ’ αυτές τις ώρες μπορεί να πάει σε μία μονάδα ειδικών λοιμώξεων και να λάβει μια προφυλακτική αγωγή για έναν μήνα, η οποία μηδενίζει την πιθανότητα μετάδοσης. Μετά τις 72 ώρες, δεν μπορεί να υπάρξει κάποια δραστική λύση.

5. Η σωστή θεραπεία μπορεί να επιτρέψει στα οροθετικά άτομα να ζήσουν μια κανονική ζωή.

Το AIDS ήταν κάποτε μια θανατηφόρα ασθένεια και τώρα είναι μια θεραπευόμενη χρόνια πάθηση που συχνά απαιτεί μόνο ένα χάπι την ημέρα ή ένα συνδυασμό φαρμάκων.

"Being undetectable means HIV doesn't define who I am." @TJ_Knight speaks about being undetectable and how he's doing his part to stop HIV.

