Κατοικίδια και Covid-19: H κτηνίατρος Έφη Ρόζη απαντά σε όλες τις απορίες μας

View this post on Instagram

Μετατρέπεται και ο δικός σας κτηνίατρος σε...καναπέ,ή είστε τίποτα τυχαίοι;!; 🛋😂 . . . . . . . . . . . . 📸: @stathisjohn 📍: @ultradogspark #veterinary #vet #vetlife #vetmed #veterinarymedicine #veterinarian #puppylove #dogsofinstagram #petsofinstagram #scrubslife #cherokeeuniforms #cherokeeuniformsfamily #cherokeescrubs #antauniforms #antaqualityworkwear #dreffierozi #womaninmedicine