H Greta Thunberg συνομίλησε με τον Dalai Lama για την κλιματική αλλαγή

Οι άνθρωποι είναι απαραίτητο να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για το περιβάλλον και να απαιτήσουν δράση κατά της αλλαγής του κλίματος, δήλωσε η νεαρή ακτιβίστρια Greta Thunberg ενώ συνομίλησε με τον Tenzin Gyatso, τον 14ο Dalai Lama και τους επιστήμονες της κλιματικής αλλαγής την Κυριακή κατά τη διάρκεια μιας live εκδήλωσης.

Για την 18χρονη η οποία έχει χαρακτηριστεί υπόδειγμα του παγκόσμιου ακτιβισμού των νέων και σύμβολο οικολογικής συνείδησης το να μιλήσει με τον Dalai Lama είναι κάτι που δεν προκαλεί έκπληξη.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με θέμα « The Crisis of Climate Feedback Loops» - συστήματα φυσικής θέρμανσης που αυτό-τροφοδοτούνται - σε μια διαδικτυακή εκπομπή που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Mind and Life, είπε: «Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας για να κατανοήσουμε τις παγκόσμιες διαδικασίες που συνδέονται με την κλιματική κρίση, για να δούμε τι συμβαίνει στον πλανήτη μας. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν όσο μπορούν - υπάρχει απεριόριστος αριθμός πληροφοριών - και να διαδώσουν αυτές τις πληροφορίες για να δημιουργήσουν ένα κοινωνικό κίνημα και να αλλάξουν τον κοινωνικό κανόνα. Γιατί αν είμαστε αρκετοί που απαιτούν αλλαγή και υποστηρίζουν την κλιματική δράση, δεν θα είναι πλέον δυνατόν να μας αγνοήσουν».

«Δεν είναι ένα μικρό καθήκον, αλλά είναι κάτι που απλά πρέπει να κάνουμε γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η αποκατάσταση της φύσης δεν είναι μόνο μια λύση στην κλιματική κρίση, αλλά και στην κρίση της βιοποικιλότητας και ούτω καθεξής», πρόσθεσε η Thunberg.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Dalai Lama τόνισε ότι και τα 7,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι πρέπει να ενεργούν ως κοινότητα για να πολεμήσουν την κλιματική κρίση και να αλλάξουν τις προηγούμενες συνήθειες τους να σκέφτονται τον εαυτό τους ως μέρος ενός μικρού κύκλου ατόμων. «Σύμφωνα με τη σημερινή πραγματικότητα, η σκέψη ως προς τον «εαυτό μου, την οικογένειά μου, το έθνος μου »έχει γίνει μη ρεαλιστική. Το μέλλον ενός ατόμου συνδέεται τώρα με ολόκληρη την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, για μια πιο ευτυχισμένη ανθρωπότητα και έναν πιο υγιή κόσμο», είπε, προσθέτοντας ότι είναι ενθαρρυντικό ότι οι νέοι όπως η Thunberg ενδιαφέρονται πραγματικά για το μέλλον του πλανήτη.

Είπε επίσης ότι, όταν ήταν νεότερος, έβλεπε άφθονο χιόνι στα ψηλά βουνά του Θιβέτ, το οποίο άρχισε να μειώνεται σταδιακά, και μια παρόμοια τάση παρατηρείται γύρω από το Dharamshala, το σημερινό του σπίτι. «Τελικά το Θιβέτ μπορεί να γίνει έρημος, λένε ορισμένοι επιστήμονες», είπε.

Ο Dalai Lama πρότεινε ότι περιοχές όπως η Αυστραλία και η Δυτική Αφρική που έχουν τεράστιες ερήμους μπορεί να αρχίσουν να μετατρέπουν το θαλασσινό νερό σε πόσιμο σε μεγάλη κλίμακα για να υποστηρίξουν τον πληθυσμό και την καλλιέργεια σε περιοχές της ερήμου.

