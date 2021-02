Sir Tom Moore: «Έφυγε» από τη ζωή ο βετεράνος που συγκέντρωσε σχεδόν 39 εκατ. λίρες για τον κορωνοϊό

Απεβίωσε χθες ο βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Sir Tom Moore, ο οποίος βγήκε θετικός στον κορωνοϊό την προηγούμενη βδομάδα και εισήλθε στο νοσοκομείο την Κυριακή, λόγω αναπνευστικών προβλημάτων.

Ο 100χρονος, ο οποίος συγκέντρωσε σχεδόν 39 εκατομμύρια λίρες για το NHS περπατώντας γύρους στον κήπο του, έγινε δεκτός στο νοσοκομείο του Bedford την Κυριακή.

Βγήκε θετικός στον COVID-19 την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η οικογένειά του ανέφερε ότι λόγω άλλων φαρμάκων που έλαβε για την πνευμονία, δεν ήταν σε θέση να εμβολιαστεί.

Ο Sir Moore εξύψωσε τα πνεύματα του αγγλικού έθνους με το ρητό του: «Αύριο θα είναι μια καλή μέρα», το οποίο έγινε trend στα social media και στέφθηκε Ιππότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ τον Ιούλιο του 2020 σε ειδική τελετή στο κάστρο του Windsor.

Μία εκπρόσωπος του Παλατιού δήλωσε μετά το νέο του θανάτου του:

«Η Αυτού Μεγαλειότητα απόλαυσε πολύ τη συνάντησή της με τον Capt Sir Tom και την οικογένειά του στο Windsor πέρυσι. Οι σκέψεις της, και αυτές της βασιλικής οικογένειας, είναι μαζί τους, αναγνωρίζοντας την έμπνευση που παρείχε σε ολόκληρο το έθνος και σε άλλους σε όλο τον κόσμο», ενώ δημοσιεύθηκε και μια φωτογραφία προς τιμήν του Tom Moore από τον επίσημο λογαριασμό της Βασιλικής Οικογένειας.

Σε δήλωση προχώρησε και ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, Boris Johnson, ο οποίος ανέφερε πως ο Sir Tom Moore ήταν «πηγή ελπίδας και έμπνευσης».

«Ο καπετάνιος Sir Tom Moore ήταν ήρωας με την πιο αληθινή έννοια της λέξης. Στις σκοτεινές μέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πολέμησε για την ελευθερία και εν όψει της βαθύτερης μεταπολεμικής κρίσης αυτής της χώρας μάς ένωσε όλους, μας ενθάρρυνε όλους και ενσάρκωσε τον θρίαμβο του ανθρώπινου πνεύματος», δήλωσε ο Boris Johnson, ενώ συνέχισε:

Captain Sir Tom Moore was a hero in the truest sense of the word. His legacy will long live after him. pic.twitter.com/0Zn56gThCC

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021