GretaThunbergExposed: Το hashtag που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες προκαλώντας αντιδράσεις γύρω από τη νεαρή ακτιβίστρια

Η περιβαλλοντική ακτιβίστρια, Greta Thunberg μοιράστηκε σήμερα στον προσωπικό λογαριασμό της στο Twitter, ένα «ενημερωμένο toolkit (έγγραφο)» για τη συνεχιζόμενη διαμαρτυρία των αγροτών της Ινδίας ενάντια στους γεωργικούς νόμους, ενώ διέγραψε το προηγούμενο tweet που εξέθετε τη διεθνή προπαγάνδα εναντίον της χώρας.

Το αρχικό tweet, το οποίο η νεαρή ακτιβίστρια δημοσίευσε και παρακινούσε τον κόσμο να «βοηθήσει», δεν έμεινε για πολλή ώρα στη δημοσιότητα, καθώς όταν άρχισαν να υπάρχουν αντιδράσεις και να την κατηγορούν για προπαγάνδα, σβήστηκε αμέσως.

Υπάρχει μάλιστα, και hashtag στο Twitter με όνομα #GretaThunbergExposed.

.@GretaThunberg (accidentally?) just shared a document on details of Jan 26 protests and upcoming online and street protests. Soon, the documented was restricted. Now the tweet has been deleted (I saved it). But incredible. pic.twitter.com/Jt4O1nLGre — Swati Goel Sharma (@swati_gs) February 3, 2021

Το έγγραφο στο tweet της Thunberg είχε λεπτομέρειες σχετικά με τις διαμαρτυρίες στις 26 Ιανουαρίου και άλλες διαδηλώσεις στους δρόμους, ενώ στιγμιότυπα οθόνης των εγγράφων κοινοποιήθηκαν ευρέως στα κοινωνικά μέσα.

Here is the document in 8 screenshots: pic.twitter.com/hyjnnXLjtZ — Swati Goel Sharma (@swati_gs) February 3, 2021

Η Thunberg δημοσίευσε αργότερα ένα νέο tweet, υποστηρίζοντας ότι το έγγραφο καταργήθηκε επειδή είχε παλιά ημερομηνία, καθώς επίσης και έναν σύνδεσμο για το «ενημερωμένο toolkit».

Here’s an updated toolkit by people on the ground in India if you want to help. (They removed their previous document as it was outdated.)#StandWithFarmers #FarmersProtesthttps://t.co/ZGEcMwHUNL — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 3, 2021

Οι διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο ήταν πως ενθάρρυνε τους ανθρώπους να διοργανώσουν διαμαρτυρίες αλληλεγγύης είτε σε πρεσβείες της Ινδίας είτε κοντά σε γραφεία τοπικής αυτοδιοίκησης ή γραφεία διαφόρων πολυεθνικών εταιρειών των Adani και Ambani, καθώς και οργανωμένη διαδικτυακή προπαγάνδα σχετικά με μία λίστα που υπήρχε με «επείγουσες πράξεις», όπως «ψηφιακή απεργία» με το hashtag «Ask India Why», επισήμανση των επίσημων λογαριασμών @PMOIndia, @nstomar (Υπουργός Γεωργίας και Πρόνοιας των Αγροτών), τους αρχηγούς άλλων εθνών και διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ, ΠΟΕ, και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Άλλες διασημότητες που έγραψαν tweet σχετικά με το θέμα, είναι η διάσημη τραγουδίστρια Rihanna, που μοιράστηκε ένα άρθρο του CNN σχετικά με την αναστολή του διαδικτύου σε ιστότοπους όπου οι αγρότες διαμαρτύρονται. «Γιατί δεν μιλάμε για αυτό;!» έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας τα hashtags #FarmersProtest.

Μια δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών (MEA) ανέφερε ότι η κριτική από ξένες διασημότητες και οι προσπάθειες «κινητοποίησης της διεθνούς υποστήριξης εναντίον της Ινδίας» σχετικά με τον χειρισμό των διαμαρτυριών των αγροτών από την κυβέρνηση, χωρίς να εξακριβωθούν τα γεγονότα, δεν ήταν ούτε «ακριβείς ούτε υπεύθυνες».

