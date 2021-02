Μάθαμε επιτέλους πότε θα κυκλοφορήσει το reunion των «Friends»

Aπανταχού fans των «Friends» ετοιμαστείτε γιατί επιτέλους το πολυπόθητο reunion της πιο δημοφιλούς παρέας όλων των εποχών θα γίνει πραγματικότητα.

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο αναβολής των γυρισμάτων λόγω της πανδημίας του Covid-19, έχουμε νέα σχετικά με το πότε θα μπορέσουμε να απολαύσουμε στις οθόνες μας το «Friends reunion TV special».

Τον περασμένο μήνα η Lisa Kudrow, που υποδύεται την Phoebe Buffay, δήλωσε στο Literally!, το podcast του ηθοποιού Rob Lowe, ότι ήδη έχει γυρίσει κάποια εξ αποστάσεως πλάνα για την επιστροφή του sitcom. «Θα έχει πολλές διαφορετικές πτυχές και ήδη έχουμε γυρίσει κάποια πακέτα πραγμάτων. Έχω ήδη κάνει κάποια μικρά γυρίσματα γι’ αυτό, οπότε το κάνουμε σίγουρα».

Με αφορμή αυτή τη δήλωση, πλήθυναν οι ερωτήσεις στον chief content officer του HBO, Casey Bloys για το αν θα συναντηθούν οι 6 πρωταγωνιστές για τα γυρίσματα ή θα γυρίσει ο καθένας ξεχωριστά τις σκηνές του, αλλά και για το πότε έχει προγραμματιστεί η κυκλοφορία του.

Ο Bloys απάντησε στο Entertainment Weekly λέγοντας, «Φαντάζομαι ότι ίσως να γυρίζουν κάποια κομμάτια εδώ και εκεί. Αλλά ναι, η ιδέα είναι ότι θα είναι όλοι μαζί. Η κατάσταση με τον Covid είναι περίπλοκη - όχι μόνο για αυτό, αλλά και για ολόκληρη την τηλεοπτική παραγωγή εν γένει. Λοιπόν, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε όπως έρχεται, αλλά θα είναι αυτή την άνοιξη».

Την άνοιξη του 2021, λοιπόν! Ανυπομονούμε να ξανατραγουδήσουμε δυνατά: «I’ll be there for you»!

Δείτε ακόμη:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ GALLERY 6 photos

Γίνε κι εσύ μέλος μόνο με 6€/ έτος στο συνδρομητικό Jenny.gr Exclusive Benefits