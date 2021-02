Η εντυπωσιακή κόρη του Bono πρωταγωνιστεί σε σειρά του Netflix

Τις τελευταίες ημέρες το ψυχολογικό θρίλερ Behind Her Eyes, το οποίο βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο της Sarah Pinborough είναι πολύ δημοφιλές ανάμεσα στους συνδρομητές του Netflix. Οι θεατές μοιάζει να έχουν διχαστεί για την σειρά με άλλους να κάνουν θετικά σχόλια και άλλους να εκφράζουν δυσαρέσκεια.

Πρωταγωνίστρια της σειράς, είναι η κόρη του Bono, τραγουδιστή και στιχουργός του συγκροτήματος U2.

Η Eve Hewson, 29 ετών, υποδύεται μια νεαρή γυναίκα από την Αγγλία που ταξιδεύει στη Νέα Ζηλανδία για να ξεκινήσει μια νέα ζωή. “Ήταν πολύ ικανοποιητικό που υποδύθηκα την Adele. Κάθε μέρα, κάθε σκηνή γινόταν και πιο συναρπαστική”, δήλωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Η Eve είναι κόρη του Bono και της Ali Hewson και στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι είναι δύσκολο να μεγαλώνεις με έναν διάσημο πατέρα.

H Hewson γεννήθηκε στο Δουβλίνο, και είναι η δεύτερη κόρη της ακτιβίστριας Ali Hewson και του Bono (Paul David Hewson). Πήρε το όνομά της από την ημερομηνία γέννησης της. Γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου και το Eve υπάρχει μέσα στην λέξη "seven".

Ο πρώτος σημαντικός ρόλος της ήταν στη δραματική ταινία του 2011 This Must Be the Place. Έπαιξε την Yvonne στην ταινία θρίλερ του 2013 Blood Ties και τη νοσοκόμα Lucy Elkins στην τηλεοπτική σειρά του Steven Soderbergh The Knick (2014-2015). Τον Οκτώβριο του 2015, εμφανίστηκε ως Carol Donovan στην ταινία "Cold of Spies"του Steven Spielberg

Ακολούθησαν ρόλοι όπως το 2018, όπου εμφανίστηκε ως Maid Marian στην έκδοση του Otto Bathurst του Robin Hood. Το 2020, πρωταγωνίστησε στο δράμα The Luminaries, βασισμένο στο μυθιστόρημα της Eleanor Catton.

Και σήμερα την βλέπουμε στο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix.

Η εντυπωσιακή νεαρή ζει μόνιμα στο Brooklyn.

Δείτε ακόμη: