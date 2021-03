Adele: Ανακηρύχθηκε κορυφαία καλλιτέχνιδα του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Adele αναδείχθηκε ως η γυναίκα καλλιτέχνης του αιώνα με τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας πίσω της, κορυφαία ονόματα όπως οι Madonna, Pink και Rihanna.

Η Λονδρέζα τραγουδίστρια είναι η καλλιτέχνιδα με τις καλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2000, ενώ το best-seller άλμπουμ της «21» είναι το κορυφαίο άλμπουμ.

Η 32χρονη, ανακηρύχθηκε ως η γυναίκα καλλιτέχνης του αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενόψει της Εθνικής Ημέρας Άλμπουμ, η οποία για τέταρτη φορά θα εορταστεί τον Οκτώβριο του 2021 με φετινό θέμα «Γιορτάζοντας τις Γυναίκες της Μουσικής».

Η Εθνική Ημέρα Άλμπουμ διοργανώνεται από κοινού από την Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας (BPI), την ένωση ανεξάρτητων και μεγάλων δισκογραφικών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου που απονέμει τα Brit Awards και Mercury Prize, και την Ένωση Δισκοπωλείων.

Η Adele βρίσκεται στην κορυφή του chart της BPI, καθώς και τα τρία άλμπουμ της είναι στη δεκάδα των άλμπουμ γυναικών καλλιτεχνών με τις καλύτερες πωλήσεις.

Το τοπ 10 των γυναικών με τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο (2000-2021) αποτελούν οι:

1) Adele

2) P!nk

3) Madonna

4) Rihanna

5) Dido

6) Amy Winehouse

7) Kylie Minogue

8) Beyoncé

9) Britney Spears

10) Lady Gaga

Τα 10 άλμπουμ γυναικών καλλιτεχνών με τις καλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι:

1) Adele – 21

2) Amy Winehouse – Back to Black

3) Adele – 25

4) Leona Lewis – Spirit

5) Lady Gaga – Fame

6) Dido – No Angel

7) Dido – Life For Rent

8) Norah Jones – Come Away With Me

9) Adele – 19

10) Emeli Sandé – Our Version of Events

Δεν υπάρχουν ακόμη νέα σχετικά με το πότε θα είναι έτοιμο το επόμενο άλμπουμ. Τον περασμένο Αύγουστο, όταν ένας θαυμαστής έθεσε την ερώτηση, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έδωσε την απάντηση που κανείς δεν ήθελε να ακούσει. «Ειλικρινά δεν έχω ιδέα», έγραψε στο Instagram.

Ενώ αργότερα, τον Οκτώβριο, η Βρετανίδα έδωσε ένα στοιχείο ότι νέα μουσική «θα μπορούσε να έρθει το 2021».

