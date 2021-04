COVID-19: Γιατροί στη Βραζιλία γεμίζουν γάντια με νερό για να μην νιώθουν μόνοι οι ασθενείς

Ρίο Ντε Τζανέιρο: Η πανδημία εξακολουθεί να μαίνεται από το ξέσπασμά της τον Δεκέμβριο του 2019 όταν εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Γουχάν της Κίνας.

Έναν χρόνο και τρία εμβόλιά μετά, ο COVID-19 συνεχίζει να αφήνει πίσω του θύματα και ασθενείς διασωληνωμένους σε βαριά κατάσταση.

Είναι ακόμη δύσκολο για όσους πέφτουν θύματα του θανατηφόρου ιού. Οι μέρες τους περνούν σε απομόνωση, μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η κατάσταση τους μπορεί να γίνει κατανοητή ειδικά από τους γιατρούς και τις νοσοκόμες. Το μόνο που χρειάζονται είναι μια ζεστή αγκαλιά ή απλά κάποιον να τους κρατά το χέρι και να τους παρηγορεί.

Στη Βραζιλία, οι νοσοκόμες σε ένα νοσοκομείο βρήκαν έναν πρωτότυπο τρόπο για να προσφέρουν αυτό το αίσθημα ανθρώπινης επαφής σε όσους έχουν προσβληθεί από τον ιό και παραμένουν μόνοι τους στις ΜΕΘ.

At a time when we can’t easily hold our loved ones, a nurse in Brazil finds a way to help patients battling COVID-19

“I made this glove with hot water to improve my patient's infusion, and I hope she feels like someone with her holding her hand,” nurse Lidiane de Souza Melo says pic.twitter.com/V2GN8w6mtw

— CNN Philippines (@cnnphilippines) April 9, 2021