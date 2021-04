Η Pixar εισάγει τον πρώτο transgender χαρακτήρα στο σύμπαν των κινουμένων σχεδίων της

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Pixar θα έχει τον πρώτο transgender χαρακτήρα σε ένα επερχόμενο κινούμενο έργο. Η εταιρεία ξεκίνησε την αναζήτηση για τη φωνή του νέου χαρακτήρα της με το όνομα «Jess», που περιγράφεται στο cast ως μία 14χρονη transgender κοπέλα.

Ο οργανισμός Trans March κοινοποίησε την ανακοίνωση σε μια δημοσίευση στο Twitter, διευκρινίζοντας ότι είχαν μιλήσει με τον σκηνοθέτη του έργου που δεν έχει ακόμα τίτλο.

Στην ανακοίνωση, η Pixar επιβεβαιώνει ότι επιδιώκει να συμπληρώσει έναν «ρόλο φωνής για νέους» για έναν «επερχόμενο» τίτλο κινουμένων σχεδίων, αν και δεν διευκρινίζεται εάν το έργο θα είναι ταινία μεγάλου μήκους ή ένα από τα μικρού μήκους κινούμενα σχέδια της.

«Ο χαρακτήρας, της Jess, είναι ένα 14χρονο transgender κορίτσι. Είναι συμπονετική, αστεία και πάντα καλύπτει τα νώτα σου», αναφέρεται στην περιγραφή του χαρακτήρα.

We have confirmed this is legit, so share away! pic.twitter.com/oKLFzyjXIL

— Trans March (@transmarch) April 20, 2021