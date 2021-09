Πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Messenger και ο λόγος είναι σημαντικός

Το μεγάλο πρόβλημα του Messenger ήταν πάντα η κρυπτογράφηση. Τώρα, έπειτα από δεκαετίες καθυστερήσεων, το Facebook λέει πως επιτέλους τα πράγματα αλλάζουν. Υπάρχει, όμως, ένα σημαντικό ζήτημα.

Το Facebook ανήκει στη «βιομηχανία συλλογής δεδομένων» - το γνωρίζουμε αυτό. Βρίσκεται, όμως, και στη «βιομηχανία συλλογής χρηστών». Μία ματιά στα νούμερα αρκεί: Η εταιρεία έχει και τις τέσσερις εφαρμογές που έχουν ξεπεράσει τις 3 δισεκατομμύρια εγκαταστάσεις – το Facebook, το Messenger, το WhatsApp και το Instagram.

Δεν είναι όλοι οι χρήστες ίδιοι. Το Facebook, το Messenger και το Instagram είναι στενά συνδεδεμένα. Μπορούμε να μοιραζόμαστε φωτογραφίες και να στέλνουμε μηνύματα σε όλες. Το WhatsApp, ωστόσο, διαφέρει. Δεν υπάρχει αρχική σελίδα – μόνο συνομιλίες. Η ασφάλειά του, επίσης, είναι πολύ μεγαλύτερη. Κι αυτό γιατί το Messenger είναι μία κοινωνική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται από παιδιά, επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν ο ένας τον άλλο και να έρχονται σε επαφή ανεξάρτητα από το αν έχουν κοινούς φίλους ή όχι.

Αυτό σημαίνει ένα πράγμα: Άγνωστοι μπορούν να αναζητήσουν ένα παιδί, να βρουν το προφίλ του και να του στείλουν μήνυμα. Όσο κι αν το Facebook υπόσχεται να το διορθώσει αυτό, δεν υπάρχει «μαγική τεχνολογία» που να το αποτρέπει.

Όπως αναφέρει το Forbes, η κρυπτογράφηση που θα προσφέρει το Messenger δε θα περιορίσει την ικανότητά του να ανιχνεύει τις υποθέσεις παιδικής κακοποίησης. Η εταιρεία, ωστόσο, έχει δώσει ενδείξεις για το αντίθετο. Όταν δημοσιογράφος ρώτησε σε συνέντευξη Τύπου αν η παιδική κακοποίηση θα «εξαφανιστεί» λόγω της κρυπτογράφησης, ο επικεφαλής διαχείρισης στρατηγικής απάντησε πως «θα περίμενα να μειωθεί ο αριθμός (των περιστατικών που ανιχνεύονται). Αν το περιεχόμενο μοιράζεται και δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτό, αν δεν μπορούμε να το δούμε, τότε δεν μπορούμε να του κάνουμε αναφορά».

“Simon Bailey, the National Police Chiefs Council lead on child protection, will warn that Facebook is “wilfully” blinding itself with plans for stronger encryption that will “turn the lights” off in the fight against online child abuse.”https://t.co/qYQoqfD1BL

— Noreena Hertz (@noreenahertz) June 30, 2021