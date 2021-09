Κάντε update στο Chrome τώρα - Hackers εντόπισαν δύο «τρύπες» στο σύστημα της Google

Δύο αδυναμίες του Chrome, εκατοντάδες επιθέσεις. Αν δε θέλετε να πέσετε θύματα hacking, κάντε άμεσα το τελευταίο update.

Όπως αναφέρει το Forbes, «τρύπες» στο σύστημα ασφαλείας της Google έπρεπε να κλείσουν σε ελάχιστο χρόνο. Το poject για τη διόρθωση του προβλήματος ονομάστηκε 0day, καθώς οι προγραμματιστές όντως δεν είχαν ούτε μέρα προθεσμία – έπρεπε να λύσουν το ζήτημα επιτόπου.

So far, 66 documented 0day attacks in 2021:

- Microsoft: 20 (Exchange, Offfice, IE, PrintSpooler, Windows kernel, etc.)

- Apple 15 (iOS, macOS, WebKit, etc.)

- Google: 11 (7 Chrome, 4 Android)

- Sonicwall - 4

- Adobe - 2

— Ryan Naraine (@ryanaraine) September 13, 2021