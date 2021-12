Πώς θα βάλετε σε τάξη τα έξοδα του σπιτιού με το νέο χρόνο

Απλές και σωτήριες συμβουλές, για να μην βγαίνετε ποτέ... out of budget!

Αν κάτι απασχολεί σε μεγάλο βαθμό ένα νοικοκυριό, αυτό είναι φυσικά τα έξοδα του σπιτιού. Η σκέψη «βγαίνω, δεν βγαίνω» μέσα στο μήνα καταντά... εφιάλτης, ψάχνοντας απεγνωσμένα μια διέξοδο.

Ωστόσο, αν μένεις με το σύντροφό σου, το βάρος αυτό μοιράζεται. Αν και αρκετές φορές μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις. Πάντως, ακόμα και αυτές οι μικρές, καθημερινές τριβές μπορούν να αποφευχθούν. Συνήθως, με το νέο χρόνο, θέλουμε να κάνουμε και... νέες αρχές. Δηλαδή, πράγματα που λέμε τόσο καιρό ότι θα βάλουμε σε τάξη και συνεχώς το αναβάλλουμε.

Τώρα, ήρθε η στιγμή να οργανωθείτε στο κομμάτι που αφορά τα έξοδα του σπιτιού. Και πώς θα γίνει αυτό; Με τις πέντε σωτήριες συμβουλές που ακολουθούν. Έτσι, το τέλος του μήνα - και κάθε επόμενου μήνα - θα σας βρίσκει με χαμόγελο!

"Stick to the plan"

Αυτή την ατάκα την έχετε ακούσει αρκετές φορές σε ταινίες. Ήρθε η ώρα, όμως, να την εφαρμόσετε και στη ζωή. Βάλτε τα κάτω λοιπόν, πάρτε χαρτί και στυλό και κάντε ένα πλάνο με τα έσοδα και τα έξοδα του μήνα. Σημειώνοντας τις (πάγιες) υποχρεώσεις σας, θα έχετε μια καλύτερη εικόνα για το τι «μπαίνει» στο ταμείο και τι «βγαίνει» από αυτό, ώστε να κάνετε καλύτερα τα κουμάντα σας. Έτσι, θα υπολογίσετε και καλύτερα το ποσό που σας μένει για τα δώρα που θέλετε να κάνετε φέτος τα Χριστούγεννα!

Smart is a must!

Στην εποχή μας, όλα είναι πια «έξυπνα». «Έξυπνα» κινητά, «έξυπνα» ρολόγια, «έξυπνοι» υπολογιστές, «έξυπνες» συσκευές γενικότερα. Τι θα λέγατε, αν ήταν έτσι και το ρεύμα σας; Μιλάμε για ένα λογαριασμό που είναι πάγιος για ένα νοικοκυριό και κάθε φορά «πονάει» και λίγο περισσότερο, ειδικά με τις αυξήσεις.

Τώρα, όμως, γίνεται και αυτό... έξυπνο, καθώς η Volton με τα SMART προγράμματά της βοηθάει τα νέα ζευγάρια - και όχι μόνο - να ορθοποδήσουν. Πού βρίσκεται το «μυστικό»; Στο ότι ξέρετε το ακριβές και σταθερό ποσό που πληρώνετε το μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και ρήτρα αναπροσαρμογής!

Συγκεκριμένα, με το SMART 300, που είναι ιδανικό για ζευγάρια, η τιμή φτάνει τα 54,90 ευρώ, έως 300KWh/m.

Επιπλέον πλεονεκτήματα είναι και τα εξής:

Δωρεάν το πάγιο του πρώτου μήνα

10% έκπτωση συνέπειας

Διάρκεια συμβολαίου: 24 μήνες

Δυνατότητα δωρεάν αλλαγής προγράμματος

Δυνατότητα μεταφοράς KWh που δεν έχουν καταναλωθεί από μήνα σε μήνα (ως την έκδοση εκκαθαριστικού λογαριασμού)

Μηδενική εγγύηση, με πληρωμή μέσω πάγιας τραπεζικής εντολής

Δεν υπάρχει ανάγκη για καταχώριση της ένδειξης του μετρητή για τον υπολογισμό του λογαριασμού

Κι όλα αυτά, καθαρά κι έξυπνα!

Η "bucket list" που σώζει!

Όχι, δεν μιλάμε για την «λίστα επιθυμιών» με την ετυμολογική έννοια του όρου, αλλά για τη... λίστα επιθυμιών του σούπερ μάρκετ. Σίγουρα έχετε ακούσει πολλές φορές πως αυτή η λίστα σώζει. Κυρίως, την τσέπη σας! Την έχετε δοκιμάσει, όμως, ποτέ; Αν όχι, ήρθε η ώρα να το κάνετε. Πραγματικά, θα εκπλαγείτε με το πόσα - αχρείαστα - πράγματα θα αφήσετε εκτός (άντε, σας αφήνουμε να πάρετε την αγαπημένη σας σοκολάτα!) και με το πόσα χρήματα θα επιστρέψετε σπίτι σας, μετά την... καταδρομική! Κι αυτό, γιατί δεν θα αγοράζετε ό,τι... βλέπετε, αλλά ό,τι χρειάζεστε. Και φυσικά, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και ό,τι προσφορά/έκπτωση/κουπόνι υπάρχει!

Μαγειρέψτε (μαζί)

Και μιας και αναφερθήκαμε στο σούπερ μάρκετ, πάμε και στο επακόλουθό του: την κουζίνα, και συγκεκριμένα το μαγείρεμα. Μπορεί, όταν παραγγέλνετε φαγητό απ' έξω, να νιώθετε μεγαλύτερη ευχαρίστηση, καθώς γλιτώνετε κόπο και χρόνο, αλλά όταν κοιτάτε το πορτοφόλι, η αλήθεια είναι ότι σας πιάνει μια απογοήτευση. Ειδικά, αν αρέσκεστε σε αυτό το... χόμπι. Αν ξέρετε να μαγειρεύετε, πάντως, ήρθε η ώρα να «ανοίξετε» τους ορίζοντές σας και αν όχι, ήρθε η στιγμή να μάθετε! Κι αυτό, γιατί θα εξοικονομήσετε ακόμα περισσότερα χρήματα και θα τρώτε και φαγητό φτιαγμένο από τα χεράκια σας - και θα έχετε ένα λόγο να περηφανεύεστε στους φίλους σας. Ειδικά, αν αποφασίσετε να μαγειρεύετε και μαζί, τότε θα το διασκεδάζετε ακόμα πιο πολύ και θα έρθετε και πιο κοντά. Με ένα σμπάρο, δυο τρυγόνια!

Diy, κοινώς do it yourself

Είναι δεδομένο πως περνάτε αρκετό χρόνο πάνω από το κινητό ή τον υπολογιστή σερφάροντας στο internet. Και κάπου εκεί στον καταιγισμό πληροφορίας, θα έχετε δει και πολλά videos με διάφορες χρηστικές ιδέες. Είναι η ώρα να τις κάνετε πράξη! Τι εννοούμε; Ότι την επόμενη φορά που θα χαλάσει κάτι στο σπίτι, μην καταφύγετε αμέσως στη λύση του ειδικού. Προσπαθήστε να το φτιάξετε μόνοι σας, as a team. Ειδικά, αν πρόκειται για ένα μικρό μερεμέτι, που δεν θέλει πολλά - πολλά. Γιατί εφευρέθηκε, άλλωστε το YouTube; Για να βλέπουμε τα "how to" videos και να παίρνουμε μαθήματα! Στην τελική, αν δεν βρίσκετε άκρη, φωνάξτε ένα φίλο ή ένα συγγενή, που ξέρετε ότι θα σας εξυπηρετήσει.

Ο κανόνας της «μιας ημέρας»

Ένα ακόμα tip, που δεν θα σας γλιτώσει μόνο χρήμα, αλλά και χρόνο και κόπο. Έχετε να κάνετε εξωτερικές δουλειές, οι οποίες μπορεί να είναι και πιο μακριά από εκεί που μένετε; Βρείτε μία ημέρα και κάντε τα όλα μαζεμένα. Έτσι και χρήματα θα γλιτώσετε από τη μετακίνηση, αν τις κάνατε ξεχωριστά, αλλά και περισσότερος ελεύθερος χρόνος θα σας μείνει, για να κάνετε αυτά που πραγματικά σας αρέσουν. Επίσης, βρείτε μία ακόμα ημέρα, κατά την οποία δεν θα ξοδεύετε τίποτα, παρά μόνο ελάχιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνετε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, αλλά μπορείτε να κάνετε μια βόλτα με ένα καφέ στο χέρι. Μία ακόμα εναλλακτική, είναι να βρείτε μία ημέρα της εβδομάδας, κατά την οποία θα ξοδεύετε ένα συγκεκριμένο budget κι οι δύο, π.χ. 20 ευρώ.

Με όλα τα παραπάνω, είμαστε σίγουροι πως κάθε μήνας, από εδώ και στο εξής, θα είναι όλο και καλύτερος!