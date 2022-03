Self test στα σχολεία: Τι αλλάζει για τους μαθητές από 1η Απριλίου

Ποιες είναι οι αλλαγές στα self test για τους μαθητές από την 1η Απριλίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχει κάνει το υπουργείο Υγείας

Mε αρνητικό self test θα πρέπει να επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία λόγω της 25ης Μαρτίου. Οι μαθητές καλούνται να κάνουν τρία self test για να γυρίσουν στα σχολεία γι' αυτή την εβδομάδα, καθώς δεν έκαναν το self test την περασμένη Πέμπτη.

