SNL: Ο Benedict Cumberbatch σατιρίζει τα Όσκαρ, τον Sam Elliott και τη Γιορτή της Μητέρας στο ξεκαρδιστικό φινάλε του show

Ο ξεκαρδιστικός Benedict Cumberbatch έκλεψε την παράσταση στο τελευταίο SNL της σεζόν

Το Saturday Night Live έφτασε στο τέλος του για αυτή τη σεζόν και μάλλον δεν υπήρχε καλύτερο φινάλε από τον Benedict Cumberbatch στο ρόλο του οικοδεσπότη.

Ο ηθοποιός συμμετείχε σε αρκετά σκετσάκια αλλά ο εισαγωγικός μονόλογος σε κοινό ήταν αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ο Cumberbatch φιλοξενείται στο SNL. Τώρα όμως είχε περισσότερο υλικό, που αφορούσε την επίκαιρη Γιορτή της Μητέρας αλλά και τα Όσκαρ, που επισκίασαν τα βραβεία.

«Οι σεναριογράφοι του SNL έγραψαν αστεία για εμένα και τον Dr. Strange αλλά έχω κάνει κι άλλους ρόλους. Έπαιξα ας πούμε στο "The Power of the Dog", για το οποίο ήμουν υποψήφιος για Όσκαρ. Δυστυχώς, νικήθηκα από τον Will Smith. Όχι σωματικά!».

Στη συνέχεια, αφιέρωσε λίγο χρόνο για να ευχηθεί χρόνια πολλά στις δύο μητέρες της ζωής του. Στη δική του, που αυτή τη στιγμή κάνει διακοπές κάπου στην Ελλάδα και στη σύζυγό του Sophie, που βρισκόταν στο κοινό. «Γεια σου Sophie. Εγώ είμαι, ο σύζυγός σου. Νιώθω συνέχεια δέος απέναντί σου. Γέννησες τα τρία πανέμορφα αγόρια μας και αυτό από μόνο του είναι ένα μικρό θαύμα. Σύμφωνα όμως με εσένα, έλειπα συνέχεια επειδή ντυνόμουν μάγος. Αν και πρακτικά είναι γητευτής. Ο μάγος φοράει ρόμπα, κι εγώ είχα μανδύα».

Αυτοσαρκάζεται για το χαμόγελο-σήμα κατατεθέν που κάνει, χωρίς να ανοίγει το στόμα του και που υποτίθεται ξεκίνησε ως συμβουλή της μαμάς του, επειδή είχε χάσει ένα δόντι. Ακολούθησαν και άλλα χιουμοριστικά βίντεο, όπως αυτό με τη λεκάνη και τη νέα ρύθμιση για να κάθεσαι πιο άνετα, με έναν Benedict απόλυτα σέξι.

Όπως και το βίντεο, στο οποίο υποκρίνεται ότι είναι ο Sam Elliott, ο ηθοποιός που διαφωνεί με τους γκέι καουμπόι και θεωρεί ότι η ταινία The Power of the Dog είναι μια χαζομάρα.

Για το τέλος, σας αφήνω με το τραγούδι Chuck E. Cheese, από μία βρετανική μπάντα του '80, που μιλάει για την πίτσα, το salad bar, «το μέρος όπου η ελπίδα πεθαίνει» αλλά για τη γιορτή της Μητέρας. Enjoy!