Avatar 2: 5 πράγματα που μάθαμε από το πρώτο συναρπαστικό trailer

Μετά από 12 χρόνια αναμονής, το πρώτο επίσημο trailer του «Avatar: The Way of Water» είναι εδώ, για να μας δώσει πέντε ακόμη λόγους να δούμε την ταινία

Δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη ταινία Avatar, οι fans της ταινίας μπορούν επιτέλους να πάρουν μία γεύση από το πολυαναμενόμενο sequel του Τζέιμς Κάμερον, που έχει τίτλο «Avatar: The Way of Water».

Το πρώτο επίσημο trailer της ταινίας είχε κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες, λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία του online χθες το βράδυ. Μάλιστα, όσοι είχαν την ευκαιρία να δουν το trailer -πριν τις προβολές της νέας ταινίας της Marvel «Doctor Strange in the Multiverse of Madness»- μιλούσαν για ένα σύντομο, αλλά εντυπωσιακό θέαμα.

Επιτέλους, έχουμε όλοι την ευκαιρία να απολαύσουμε το trailer, που μπορεί να μην αποκαλύπτει πολλά για την υπόθεση και τους χαρακτήρες, μας δίνει όμως μία πρώτη γεύση από τον κόσμο της Pandora, δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη μας γνωριμία με αυτόν.