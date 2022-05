Nick Waterhouse: 10 λόγοι για να μην χάσεις τα live του στην Αθήνα

Ο αγαπημένος Καλιφορνέζος του ελληνικού κοινού έρχεται στην χώρα μας για δύο συναυλίες κι εμείς ανυπομονούμε να τον ακούσουμε!

Υπάρχουν μερικοί καλλιτέχνες που μοιράζονται έναν ανεξήγητο δεσμό με το ελληνικό κοινό: Τα τραγούδια τους γίνονται all time classics στα ελληνικά ραδιόφωνα, τα social media τους είναι γεμάτα σχόλια από ελληνικούς fans και φυσικά η χώρα μας δεν λείπει ποτέ από τις περιοδείες τους. Ένας τέτοιος καλλιτέχνης είναι ο Nick Waterhouse.

Πολύ πριν την τεράστια επιτυχία του «Katchi» που τον εκτόξευσε στην κορυφή των charts, το ελληνικό κοινό γέμιζε τις συναυλίες του Καλιφορνέζου μουσικού – και αυτός με τη σειρά του πάντα επιστρέφει στη χώρα μας.

Η αρχή έγινε το 2014 στο Gagarin. Δύο χρόνια μετά το ντεμπούτο του «Time’s All Gone» και την πρώτη επιτυχία του «Some Place» (έχει περάσει μία δεκαετία πλέον!) και μόλις λίγους μήνες μετά τον δεύτερο δίσκο του, «Holly», ο οποίος γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία στην Ελλάδα, ο νέος και ανερχόμενος τότε Waterhouse θα έκανε την παρθενική του εμφάνιση στην Αθήνα, στη σκηνή του Gagarin, με τους «δικούς μας» His Majesty The King of Spain στο πλευρό του. Με μόλις δύο δίσκους στο ενεργητικό του, είχε ήδη χτίσει fanbase στην Ελλάδα, ενώ πολλοί ήταν και εκείνοι που πήγαν μόνο και μόνο για να δουν ποιος είναι αυτός ο 28χρονος Αμερικανός που παίζει σαν «παλιός» star της rock ‘n’ roll -και κόλλησαν!