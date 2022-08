Πιο δυνατές οι γυναίκες στην Ισπανία με τον νέο νόμο που καταψηφίστηκε: «Μόνο το ναι σημαίνει ναι»

To περιστατικό σεξουαλικής βίας του 2016 που οδήγησε στον νόμο του «Yes, only means yes» και την προστασια των γυναικών

Ήταν 2016 όταν μια ομάδα αντρών βίασε ομαδικά μία 18χρονη γυναίκα στη διάρκεια της γιορτής Σαν Φερμίν στην Παμπλόνα και βιντεοσκόπησαν τις πράξεις τους. Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχα φαινόμενα συμβαίνουν στον κόσμο. Το 2018 αυτοί οι 5 άντρες από την Ισπανία, καταδικάστηκαν σε εννέα χρόνια κάθειρξη. Όχι όμως για βιασμό, αλλά για «σεξουαλική κακοποίηση». Η σεξουαλική κακοποίηση θεωρείτο αδίκημα βάσει του ποινικού κώδικα της Ισπανίας και οριζόταν από την απουσία βίας ή εκφοβισμού, ενώ επέσυρε μικρότερες ποινές.

Μέχρι πρόσφατα λοιπόν στην Ισπανία και σε πολλές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες για να αποδειχθεί ένας βιασμός έπρεπε να υπάρχουν αποδείξεις εκφοβισμού ή βίας. Το περιστατικό αυτό όμως του 2016, οδήγησε την ανατροπή του νόμου αυτού και στην θέσπιση ενός πιο ισχυρού, για την σεξουαλική κακοποίηση και τον βιασμό των γυναικών.

«Η χώρα μας περιλαμβάνει επιτέλους στη νομοθεσία της, ότι η συναίνεση είναι βασικό στοιχείο των σεξουαλικών μας σχέσεων. Οι γυναίκες δεν θα χρειάζεται πλέον να αποδείξουν ότι υπέστησαν βία ή εκφοβισμό στη διάρκεια επίθεσης, ώστε αυτή να αναγνωριστεί ως σεξουαλική επίθεση», δήλωσε η υπουργός Ισότητας της Ισπανίας Ιρένε Μορένο.

Η θετική αυτή αλλαγή κατάφερε να γίνει δυνατή, γιατί την εποχή εκείνη που είχε ξεσπάσει το περιστατικό με τον βιασμό της 18χρονης, δεκάδες χιλιάδες γυναίκες είχαν βγει στους δρόμους της Ισπανίας φωνάζοντας το σύνθημα «εγώ σε πιστεύω, αδελφή μου», ζητώντας την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα.

The reformed criminal code of #Spain now defines rape as ‘sex without clear consent’.#FPExplained #onlyyesmeansyeshttps://t.co/KtYiUB7fAT