Crimes of The Future: Στις ελληνικές αίθουσες η νέα ταινία του David Cronenberg που γυρίστηκε στην Αθήνα

Η πολυαναμενόμενη νέα ταινία του David Cronenberg, «Crimes of The Future», της οποίας τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν εξ’ ολοκλήρου στην Αθήνα, έρχεται σύντομα στις θερινές και χειμερινές κινηματογραφικές αίθουσες της χώρας

Η πολυαναμενόμενη καινούργια ταινία του David Cronenberg «Crimes of The Future» -στην οποία η εταιρία Αργοναύτες Α.Ε είναι συμπαραγωγός- κυκλοφορεί από τις 14 Σεπτεμβρίου σε θερινές και χειμερινές κινηματογραφικές αίθουσες.

Η ταινία του βραβευμένου σεναριογράφου και σκηνοθέτη γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στην Αθήνα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2021 και συμμετείχε στο επίσημο διαγωνιστικό για την παγκόσμια διάκριση του Χρυσού Φοίνικα, στο διεθνές φεστιβάλ Καννών.

Στην ταινία «Crimes of the Future», από το μυαλό του David Cronenberg, πρωταγωνιστούν διάσημοι ηθοποιοί, οι: Viggo Mortensen (A History of Violence, Eastern Promises, Green Book), Léa Seydoux (No Time to Die, The French Dispatch, Blue is the Warmest Colour), Kristen Stewart (Seberg, Clouds of Sils Maria, Twilight), Scott Speedman (Barney’s Version, Adoration, Sharp Stick), Welket Bungué (Berlin Alexanderplatz), Don McKellar (Blindness, eXistenZ), Lihi Kornowski (Losing Alice), Tanaya Beatty (Yellowstone, Through Black Spruce) και Nadia Litz (Big Muddy, Hotel Congress, Blindness), ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει ο Γιώργος Πυρπασόπουλος.