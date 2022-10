Η επιστροφή των Florence and the Machine στην Ελλάδα είναι γεγονός

Dog days are over: Οι Florence and the Machine επιστρέφουν στην Ελλάδα ως headliners του EJEKT 2023 – Πότε θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία στην Πλατεία Νερού

Το 2019, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία, η Αθήνα έζησε μία από τις πιο αξέχαστες συναυλιακές στιγμές της. Οι Florence and the Machine ανακοίνωσαν ότι θα βρεθούν στη χώρα μας και η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, που τελικά έδωσαν τρεις συναυλίες -δύο sold out στο Ηρώδειο και μία στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου.

Από τότε έχουν περάσει τρία χρόνια, έχουμε ζήσει μία πανδημία, ενώ το αγαπημένο συγκρότημα έχει κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ, το «Dance Fever».