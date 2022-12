Πρεμιέρες: Η ώρα του Κάμερον και του σίκουελ του «Avatar»

Η μεγάλη επιστροφή του “Avatar” και οι άλλες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου με μια ματιά!

Avatar: The way of water

Ίσως να είναι το πιο αναμενόμενο φιλμ της χρονιάς για πολλούς λόγους. Το «Avatar: The way of water» καλείται να δώσει το φιλί της ζωής στις αίθουσες που παραπαίουν, να δείξει ποιο είναι το επόμενο όραμα του σκηνοθέτη του «Τιτανικού» και κυρίως να αποδείξει στην πράξη ότι το αυθεντικό σινεμά είναι αποκλειστικό προνόμιο της μεγάλης οθόνης. Πρόταση: δείτε το με 3D και θα μας θυμηθείτε.

Κριτική και αίθουσες προβολής

