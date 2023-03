Oscars 2023: Τέλος στο κόκκινο χαλί - Αλλάζει χρώμα μετά από 62 χρόνια

Πολλές οι ανατροπές και για τα φετινά Oscars, για τα οποία η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει

Ολόκληρος ο πλανήτης θα συντονιστεί το βράδυ της Κυριακής 12/03 προκειμένου να παρακολουθήσει τη τελετή απονομής των Oscars, η οποία φαίνεται πως έρχεται και φέτος με αρκετές εκπλήξεις. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το κόκκινο χαλί των βραβείων, αλλάζει χρώμα μετά από 60 περίπου χρόνια, και αντί για κόκκινο, τοποθετείται σαμπανιζέ.

For the first time in more than six decades, the Oscars aren't rolling out the red carpet, but instead are opting for a champagne color.https://t.co/FPD59YLqgo