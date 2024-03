Oscars 2024: Oι νικητές της 96ης τελετής απονομής

*Alexa, play Η Στιγμή Που Όλοι Περιμέναμε από την Παναγία των Παρισίων*

Η στιγμή που όλοι περιμέναμε, επιτέλους έφτασε. Όχι, δεν εννοούμε την εθελοντική στράτευση των γυναικών, αυτό ήταν δωράκι για την Ημέρα της Γυναίκας. Εννοούμε τα Oscars 2024. Επιτέλους, θα σταματήσει το debate Poor Things vs Όλοι οι άλλοι -στην καρδιά μας, φυσικά και το πρώτο είναι νικητής όχι μόνο λόγω Λάνθιμου, αλλά και για τον εξαιρετικό Μαρκ Ράφαλο, τα τέλεια Κοστούμια, την υπερταλαντούχα Έμμα Στόουν που πρέπει να υιοθετήσει το γκοθ στιλ και στην καθημερινότητά της.

Φέτος, το κόκκινο χαλί είναι όντως κόκκινο και όχι σαμπανιζέ, όπως πέρσι. Με παρουσιάστριες τις Βανέσα Χάτζενς και Τζουλιάν Χιου, ήταν το μισάωρο "ζέσταμα" που χρειαζόμασταν για τη φετινή τελετή. Σήμερα, ο Τζίμι Κίμελ ανεβαίνει στη σκηνή και παρουσιάζει τους καλύτερους του σινεμά για τη χρονιά που πέρασε. Για πρώτη φορά από το 2009, πέντε νικητές από περασμένες τελετές θα δώσουν βραβείο στους φετινούς νικητές στην αντίστοιχη κατηγορία. Για πρώτη φορά σε τελετή βραβείων φέτος, δεν παρευρέθηκε η Τέιλορ Σουίφτ. Σε αντίθεση με τις Χρυσές Σφαίρες, τα Oscars δεν δημιούργησαν ειδική κατηγορία για να τη συμπεριλάβουν. Και, για πρώτη φορά, πήρε χρυσό αγαλματίδιο ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Στο διά ταύτα: Με bold, θα δεις τους νικητές παρακάτω

Καλύτερη Ταινία

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Α΄ Ανδρικός Ρόλος

Μπράντλεϊ Κούπερ — Maestro

Κόλμαν Ντομίνγκο — Rustin

Πολ Τζιαμάτι — The Holdovers

Κίλιαν Μέρφι — Oppenheimer

Τζέφρι Ράιτ — American Fiction

Α΄ Γυναικείος Ρόλος

Ανέτ Μπένινγκ — Nyad

Λίλι Γκλάντστοουν — Killers of the Flower Moon

Σάντρα Χιούλερ — Anatomy of a Fall

Κάρεϊ Μάλιγκαν — Maestro

'Εμμα Στόουν — Poor Things

Β´ Γυναικείος Ρόλος

Έμιλι Μπλαντ — Oppenheimer

Ντανιέλ Μπρουκς — The Color Purple

Αμέρικα Φερέρα – Barbie

Τζόντι Φόστερ — Nyad

Νταβίν Τζόι Ράντολφ — The Holdovers

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν — American Fiction

Ρόμπερτ Ντε Νίρο – Killers of the Flower Moon

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ — Oppenheimer

Ράιαν Γκόσλινγκ — Barbie

Μαρκ Ράφαλο — Poor Things

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Io Capitano

Perfect Days

Society of the Snow

The Teachers’ Lounge

The Zone of Interest

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Τζαστίν Τριέ — Anatomy of a Fall

Μάρτιν Σκορσέζε — Killers of the Flower Moon

Κρίστοφερ Νόλαν — Oppenheimer

Γιώργος Λάνθιμος — Poor Things

Τζόναθαν Γκλέιζερ — The Zone of Interest

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Μοντάζ

Anatomy of a Fall – Λοράν Σενεσάλ

The Holdovers – Κέβιν Τεντ

Killers of the Flower Moon – Θέλμα Σούνμεϊκερ

Oppenheimer – Τζένιφερ Λέιμ

Poor Things – Γιώργος Μαυροψαρίδης

Προσαρμοσμένο Σενάριο

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Poor Things

The Zone of Interest

Πρωτότυπο Σενάριο

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Maestro

May December

Past Lives

Πρωτότυπο Τραγούδι

The Fire Inside από το Flamin’ Hot

I’m Just Ken από το Barbie

It Never Went Away από το American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People) από το Killers of the Flower Moon

What Was I Made For? από το Barbie

Οπτικά Εφέ

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy: Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Πρωτότυπη Μουσική Επένδυση

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Σκηνογραφία

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Σκηνικά

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Φωτογραφία

El Conde – Έντουαρντ Λάκμαν

Killers of the Flower Moon – Ροντρίγκο Πριέτο

Maestro – Ματιέ Λιμπατίκ

Oppenheimer – Χόιτε Βαν Χόιτεμα

Poor Things – Ρόμπι Ράιαν

Σχεδιασμός Παραγωγής

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Κοστούμια

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

Ντοκιμαντέρ

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

The Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

The After

Invincible

Night of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Ήχος

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest