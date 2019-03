Οι Queen στέκονται στο πλευρό των προσφυγόπουλων που βρίσκονται στην Ελλάδα

"Είναι αυτός ο κόσμος που δημιουργήσαμε;"

Αυτό το ερώτημα που έθεσαν πρώτη φορά οι Queen το 1984 και έγινε ξανά επίκαιρο φέτος. Το θρυλικό συγκρότημα δημοσίευσε στο κανάλι του ένα συγκλονιστικό video με το συγκεκριμένο τραγούδι, με σκοπό να βοηθήσει τα 1000 παιδιά που βρίσκονται ασυνόδευτα στα κέντρα υποδοχής προσφύγων στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, η Μόρια θεωρείται το χειρότερο τέτοιο κέντρο του κόσμου, καθώς τα ασυνόδευτα παιδάκια που βρίσκονται μόνα τους εκεί όχι μόνο δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, αλλά πέφτουν θύματα βιασμών και οδηγούνται σε αυτοκτονίες.

Το video αυτό είναι μια συνεργασία των Queen με τον οργανισμό We Are The Children, που βοηθάει τα προσφυγόπουλα που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα κέντρα υποδοχής της Ευρώπης, στο πλαίσιο της καμπάνιας #InThisTogether. Μέσω αυτού, οι Queen προτρέπουν τους ανθρώπους να μπουν στο site www.tiktok.com κάνουν lip sync με το επικό τραγούδι (να κουνούν δηλαδή τα χείλη τους στους στίχους του) και να το μοιραστούν με το hashtag #InThisTogether.

Στόχος της καμπάνιας είναι να συγκεντρώσει χρήματα για να βοηθήσει τα παιδιά, ενώ παραλλήλως διοργανώνονται σχετικές δράσεις για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για το ζήτημα.

