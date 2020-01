Το συγκινητικό αντίο της VW στο ιστορικό αυτοκίνητο Σκαραβαίο σ' ένα animated video

Η ταινία με τίτλο «The Last Mile» μας δείχνει την ιστορία ενός αγοριού, του οποίου τα σημαντικά γεγονότα - από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση - διαμορφώνονται και επηρεάζονται από την παρουσία ενός Beetle.

Ένα χρόνο μετά την επίσημη ανακοίνωση της λήξης της παραγωγής του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, η εταιρεία παραγωγής αποτίει φόρο τιμής με μία μικρού μήκου animated ταινία. Το βίντεο έχει καταφέρει να συγκινήσει όλους τους φίλους του Beetle, ενώ η ταινία τελειώνει με ένα μήνυμα για το ηλεκτρικό μέλλον της Volkswagen και προβλήθηκε ί μαζί με πολλά ακόμα στοιχεία για το μέλλον της φίρμας κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Οι οπαδοί του μπορούν να αναγνωρίσουν λεπτομέρειες ποπ κουλτούρας, όπως ο Kevin Bacon από την ταινία Footloose και ο Andy Warhol, ενώ μια διασκευή του "Let It Be", που εκτελείται από την παιδική χορωδία Pro Musica, επενδύει μουσικά την ταινία.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: