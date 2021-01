«Design of the Year»: Ροζ τραμπάλες ενώνουν συμβολικά τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

To βραβείο «Design of the Year» κέρδισε μια πολύ ιδιαίτερη κατασκευή με συμβολικό νόημα. Μια σειρά από ροζ τραμπάλες στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού που επιτρέπουν στους ανθρώπους να έρχονται σε επαφή και να αλληλεπιδρούν.

Το τείχος «Teeter Totter» που είναι χτισμένο ανάμεσα στο Ελ Πάσο του Τέξας και την Σιουδάδ Χουάρεζ του Μεξικό χαρακτηρίστηκε ως «συμβολικά σημαντικό» από τους κριτές του διαγωνισμού.

Οι δημιουργοί του έργου, ο Ronald Rael, καθηγητής αρχιτεκτονικής στο University of California στο Berkeley και η Virginia San Fratello, καθηγήτρια σχεδίου στο San José State University, είχαν για πρώτη φορά την ιδέα πριν από 10 χρόνια.

Ήθελαν το σχέδιό τους να ενώσει τους ανθρώπους και τις κοινωνίες και όχι να τους διχάσει.

«Τα τείχη δεν σταματούν τον κόσμο από το να μπει στο Καπιτώλιο, δεν σταματούν τους ιούς, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα συνδεθούμε και θα είμαστε μαζί χωρίς να πληγώνουμε ο ένας τον άλλον», αναφέρουν στον Guardian.

Βίντεο με ανθρώπους και παιδιά που παίζουν έγιναν viral το 2019 . Και αν αναρωτιέστε γιατί οι τραμπάλες έχουν αυτό το έντονο ροζ και όχι κάποιο άλλο χρώμα η απάντηση είναι πως το εμπνεύστηκαν από τις γυναικοκτονίες στην Χουάρεζ.

H πόλη είχε έρθει στη δημοσιότητα από το 1993 έως το 2005, λόγω των άγριων δολοφονιών γυναικών. Σύμφωνα με τις καταγραφές της Διεθνούς Αμνηστίας περίπου 400 γυναίκες είχαν βρει βίαιο θάνατο σε εγκλήματα που κατά ένα μεγάλο ποσοστό παραμένουν ανεξιχνίαστα, ενώ εκατοντάδες ήταν και οι αγνοούμενες. Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν νεαρές, φτωχές γυναίκες από τις οποίες το ένα τρίτο περίπου έπεσαν θύματα απαγωγής επιστρέφοντας από τη δουλειά τους σε τοπικά εργοστάσια και κατόπιν βρέθηκαν άγρια δολοφονημένες σε διάφορα σημεία μέσα και γύρω από την πόλη.

Το τείχος που χωρίζει τις δύο χώρες ολοκληρώθηκε κατά την διάρκεια της θητείας του Donald Trump.

