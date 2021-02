Feldenkrais: Τι είναι και πώς μας βοηθάει να ξεπεράσουμε χρόνιους πόνους και ενοχλήσεις

Τι είναι αυτό το Feldenkrais που ακούγεται ολοένα και περισσότερο τον τελευταίο καιρό; Και γιατί έχει βοηθήσει τόσους ανθρώπους να ξεπεράσουν χρόνιους πόνους και ενοχλήσεις;

Πρόκειται για μέθοδο σωματικής διδασκαλίας και εκπαίδευσης, που δίνοντας έμφαση στην εμπειρική γνώση, βοηθά το άτομο να βελτιώσει πολλές πλευρές της καθημερινότητάς του, από το απλό περπάτημα, ή το κάθισμα, έως την απόδοσή του σε πιο απαιτητικές δραστηριότητες και να του προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Η μέθοδος πήρε το όνομά της από τον Feldenkrais, τον άνθρωπο που τη δημιούργησε, τη δίδαξε και τη διέδωσε. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι, ότι συνενώνει τη γνώση της επιστήμης, με την τέχνη της ανθρώπινης κίνησης.

Το Feldenkrais μπορεί να λειτουργήσει μόνο του ή και συμπληρωματικά με άλλες θεραπείες. Ανάλογα με το τι αποζητά ο καθένας από την φυσική του κατάσταση και την καθημερινότητά του, στρέφεται και στους κατάλληλους συνδυασμούς.

Ωστόσο, είναι ιδανικό για όσους έχουν μυοσκελετικές δυσχέρειες και νευρολογικές παθήσεις. Γι’ αυτούς που θέλουν να κινούνται στην καθημερινότητα τους πιο λειτουργικά (μέγιστο αποτέλεσμα με την λιγότερη δυνατή προσπάθεια), σε όσους θέλουν να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εργασία τους κι όταν αυτή σχετίζεται με το σώμα και την κίνηση.

Καλλιτέχνες όπως μουσικοί, χορευτές, ηθοποιοί, όσοι ασχολούνται με αθλήματα και σπορ, επαγγελματίες της κίνησης και αποκατάστασης, οι οποίοι αποκτούν καλύτερη γνώση της κίνησης και ένα νέο τρόπο προσέγγισης της επιστήμης τους, είναι ο βασικό πυρήνας των αποδεκτών της μεθόδου. Επιπροσθέτως, λειτουργεί συμπληρωματικά με την ψυχοθεραπεία μιας κ η συναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου συνδέεται με τον τρόπο χρήσης του σώματος.

Η μέθοδος Feldenkrais εστιάζει σε σωματικές συνήθειες, κυρίως λανθασμένες που μόνο βοηθητικά δεν λειτουργούν στην καθημερινότητά μας. Η διαδικασία που τελείται έχει σκοπό να βοηθήσει το άτομο να καταλήξει σε κινήσεις και συνήθειες που ταιριάζουν στο δικό του προφίλ, που τον ξεκουράζουν και τον κάνουν να αισθάνεται άνετα, απομακρύνοντας έτσι την περιττή κούραση που το καταβάλλει τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

Δείτε παρακάτω μερικά οφέλη της μεθόδου:

Έμφαση τόσο στην αρμονία του άξονα κρανίο-αυχένας-σπονδυλική στήλη, όσο και στην αρμονία ολόκληρου του σώματος.

Συνειδητοποίηση σωματικών μη οργανικών συνηθειών που έχουμε αποκτήσει και ανακάλυψη των στάσεων και των κινήσεων του σώματος που μας ταιριάζουν, καταφέρνοντας έτσι με ευκολία πράγματα που προηγουμένως μας κούραζαν.

Ενδυνάμωση των μυών γύρω από τα μάτια και όλου του προσώπου.

Απελευθέρωση της μυϊκής έντασης και μεγαλύτερη ευλυγισία.

Συνειδητοποίηση του σώματος και της κίνησης μας, ώστε να βελτιώνεται η ισορροπία μας και να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς.

Εκγύμναση του σώματός μας σαν μία ενότητα, και όχι μεμονωμένα για κάθε ένα μυ.

Θεραπεύει το άγχος

Και όπως έλεγε ο Δρ. Moshe Feldenkrais : "Μake the impossible possible, the possible easy and the easy elegant."

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη μέθοδο αλλά και να την εφαρμόσετε επισκεφτείτε το Studio Μέθοδος Feldenkrais® Αθήνα

