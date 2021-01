Αυτό το κόλπο των 12 δευτερολέπτων εκπαιδεύει τον εγκέφαλό σας να σκέφτεται πάντα θετικά

Η θετική ψυχική στάση είναι απαραίτητη για τη σωματική και συναισθηματική υγεία. Η θετικότητα μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε (και να επιστρέψουμε από) τις δυσκολίες πιο εύκολα. Δυστυχώς, το να είμαστε αισιόδοξοι στη σημερινή εποχή μπορεί να φαντάζει αρκετά δύσκολο.

Όμως τα καλά νέα είναι ότι χρειάζονται μόνο 12 δευτερόλεπτα για να ξεγελάσετε τον εγκέφαλό σας ώστε να είναι πιο θετικός. Πώς θα το πετύχετε; Απλά συνεχίστε την ανάγνωση.

Αρχικά, ας μιλήσουμε για τις αρνητικές σκέψεις. Είναι φυσιολογικές. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι έλκονται προς την αρνητικότητα. Σύμφωνα με τους ειδικούς οι εγκέφαλοί μας αντιδρούν πιο έντονα στα αρνητικά συναισθήματα και διατηρούν καλύτερα τα μαθήματα που αντλήθηκαν από κακές εμπειρίες (έναντι των καλών).

Με άλλα λόγια, επώδυνα πράγματα αποτυπώνονται πιο εύκολα στον εγκέφαλό μας. Αυτή η προκατάληψη της αρνητικότητας κράτησε τους ανθρώπους ζωντανούς κατά τη διάρκεια των ημερών κυνηγού-συλλέκτη, κάτι που ήταν υπέροχο για τότε. Για τον 21ο αιώνα όμως; Θα μπορούσαμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε λίγο λιγότερο αρνητική σκέψη στη ζωή μας.

Ο εγκέφαλός μας είναι ένα απίστευτο όργανο. Σίγουρα πολλές φορές μας ωθεί στις αρνητικές σκέψεις, όμως ο Δρ Hanson, ο οποίος ίδρυσε το Wellspring Institute for Neuroscience and Contemplative Wisdom και έχει γράψει έξι βιβλία, συμπεριλαμβανομένων το Hardwiring Happiness: The New Brain Science of Contentment, Calm και Confidence, λέει ότι οι εγκέφαλοί μας χρειάζονται μόλις 12 δευτερόλεπτα για να δημιουργήσουν νέες συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων.

Οι νευρώνες μεταφέρουν μηνύματα από το ένα μέρος του εγκεφάλου στο άλλο και από τον εγκέφαλο σε άλλες περιοχές του νευρικού συστήματος. Οι 86 δισεκατομμύρια νευρώνες σας λένε πώς να δράσετε σε ορισμένες καταστάσεις και να ερμηνεύσετε τις πληροφορίες. Οι νευρώνες συνδέουν τις καλές εμπειρίες με τα θετικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, κατακτάτε το Έβερεστ, τότε νιώθετε χαρούμενοι και περήφανοι. Οι νευρώνες θα συνδέσουν την εμπειρία (κατακτώντας το Έβερεστ) με τη θετικότητα (ευτυχία, υπερηφάνεια). Εάν ανεβαίνετε τακτικά στην κορυφή των βουνών, ο εγκέφαλός σας θα συνεχίσει να συσχετίζει την «αναρρίχηση» με τη «χαρά».

Αν λοιπόν θέλετε να ξεγελάσετε τον εγκέφαλό σας ώστε να σκέφτεται πιο θετικά, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δημιουργήσετε νέες νευρικές συνδέσεις μεταξύ μιας εμπειρίας και ενός συναισθήματος. Όμως πώς το κάνετε αυτό;

Το κόλπο των 12 δευτερολέπτων για θετική σκέψη

Όταν έχετε άγχος, τα επίπεδα κορτιζόλης αυξάνονται. Η κορτιζόλη ενεργοποιεί την αντίδραση έκτακτης ανάγκης ή μάχης. Αυτό ήταν ιδανικό τα παλιά τα χρόνια που οι άνθρωποι ήταν κυνηγοί, αλλά δεν ενδείκνυται για τον 21ου αιώνα. Η υπερβολική κορτιζόλη αυξάνει τις πιθανότητες να πέσουμε θύματα κατάθλιψης ή άγχους. Εάν λοιπόν αισθάνεστε λυπημένοι, αγχωμένοι ή απογοητευμένοι, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τον κανόνα των 12 δευτερολέπτων για να επιστρέψετε σε ένα πιο θετικό μέρος.

Για να το κάνετε αυτό, αφιερώστε τουλάχιστον 12 δευτερόλεπτα και σκεφτείτε μια θετική μνήμη, εικόνα ή σχέση. Σκεφτείτε όλους τους λόγους για τους οποίους ο εγκέφαλός σας χαρακτηρίζει αυτήν τη μνήμη, την εικόνα ή τη σχέση ως κάτι καλό. Συνεχίστε να το κάνετε κάθε φορά που αισθάνεστε άγχος ή βρεθείτε σε αρνητικό περιβάλλον. Με την πάροδο του χρόνου, ο εγκέφαλός σας θα εκπαιδευτεί να κοιτάζει τη φωτεινή πλευρά, αντί να εστιάζει στην αρνητικότητα της στιγμής.

Αυτό δεν σημαίνει ότι αγνοείτε τα κακά πράγματα που συμβαίνουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Σημαίνει ότι επανασυνδέετε τον εγκέφαλό σας για να κλίνει προς τη θετικότητα παρά την αρνητικότητα. Αυτό το κόλπο mπορεί να δημιουργήσει ανθεκτικότητα σε δύσκολες καταστάσεις, να βελτιώσει τη συνολική διάθεση και ακόμη και να βοηθήσει στην καταπολέμηση της κατάθλιψης.

