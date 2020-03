Τι αποκαλύπτει το πρόσωπό σας για την υγεία σας

Πότε ήταν η τελευταία φορά που κοιταχτήκατε στον καθρέφτη και αναρωτηθήκατε αν το πρόσωπό τας προσπαθεί να σας πει κάτι για την υγεία σας; Εάν δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα, έφτασε η στιγμή να το κάνετε.

Γιατί μπορεί τα μάτια να είναι το παράθυρο της ψυχής, το πρόσωπο όμως είναι ένας από τους μεγαλύτερους δείκτες του τι συμβαίνει με το σώμα μας, όταν έρχεται αντιμέτωπο με διατροφικές ανεπάρκειες, ορμονικές διαταραχές και στρες.

Λοιπόν, τι προσπαθεί το πρόσωπό σας να σας πει; Απλά κοιταχτείτε στον καθρέφτη και συνεχίστε την ανάγνωση.

Το εσωτερικό των ματιών.

Ο χλωμός χρωματισμός του εσωτερικού των κάτω βλεφάρων είναι σημάδι έλλειψης σιδήρου. Το σώμα σας χρειάζεται σίδηρο για να παράγει αιμοσφαιρίνη, η οποία βοηθά στη μεταφορά οξυγόνου στο σώμα. Τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου καθιστούν το αίμα λιγότερο κόκκινο, προκαλώντας το δέρμα να χάσει το υγιές ροζ χρώμα του. Αν τραβήξετε το κάτω μέρος των βλεφάρων, το εσωτερικό στρώμα θα πρέπει να έχε ζωντανό κόκκινο χρώμα. Αν είναι πολύ ανοιχτό ροζ ή κίτρινο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχετε ανεπάρκεια σιδήρου.

Τα φρύδια σας.

Τα φρύδια που αραιώνουν στην άκρη μπορούν να συνδεθούν με τον θυρεοειδή και μπορεί να αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι για υποθυρεοειδισμό. Τα ασυνήθιστα μακρά φρύδια μπορούν να υποδηλώνουν εξαντλημένα επινεφρίδια.

Το στόμα σας.

Ρωγμές γύρω από τις άκρες του στόματος μπορεί να είναι σημάδι ανεπάρκειας βιταμίνης Β2 (ριβοφλαβίνη). Η ριβοφλαβίνη χρησιμεύει ως συνένζυμο που συνεργάζεται με άλλες βιταμίνες του συμπλέγματος Β για να απελευθερώσει ενέργεια από τα θρεπτικά συστατικά των κυττάρων σας, καθώς και για να βοηθήσει στην παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ριβοφλαβίνη είναι το κόκκινο κρέας, τα γαλακτοκομικά, τα μανιτάρια, τα αμύγδαλα και τα σκοτεινά πράσινα φύλλα.

Είναι φυσιολογικό να βλέπετε λίγο αίμα μετά από χρήση οδοντικού νήματος, αλλά οι συχνές αιμορραγίες των ούλων μπορεί να είναι σημάδι ανεπάρκειας βιταμίνης C. Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την επιδιόρθωση των ιστών σε όλο το σώμα. Συμπεριλάβετε εσπεριδοειδή, ακτινίδια, μπρόκολοστη διατροφή σας για να ενισχύσετε τα επίπεδα βιταμίνης C.

Το δέρμα σας.

Η χαρτογράφηση προσώπου είναι μια αρχαία τεχνική που χρησιμοποιείται για τη διάγνωση των ανισορροπιών στο σώμα, μελετώντας τις ανισορροπίες στο δέρμα σε διάφορα μέρη του προσώπου. Εάν για παράδειγμα είχατε πάντα πρόβλημα με ακμή, τότε σημειώστε πού εμφανίζεται. Αν εμφανίζεται στο μέτωπό τότε μπορεί να είναι κάτι τόσο απλό όσο τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε, τα οποία φράσσουν τους πόρους, αλλά μπορεί επίσης να σημαίνει ότι η διατροφή σας χρειάζεται κάποια βασικά θρεπτικά συστατικά. Εάν η ακμή είναι κυρίως στα μάγουλά, τότε θα μπορούσε να μη λειτουργεί σωστά το πεπτικό σας σύστημα. Η ακμή που εμφανίζεται στη γραμμή της γνάθου συνήθως υποδεικνύει την ορμονική ανισορροπία και μπορεί να απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα από τον επαγγελματία υγείας σας, εάν σας απασχολεί.

Εάν παρατηρήσετε περίσσεια τριχών κατά μήκος της σιαγόνας σας, καθώς και το επάνω χείλος σας και άλλες περιοχές του σώματός σας, θα μπορούσε να είναι ένας δείκτης για σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS). Αν αντιμετωπίζετε άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με το PCOS, όπως η ακμή της σιαγόνας, η μείωση και η αύξηση του σωματικού βάρους, ίσως είναι καιρός να δείτε τον επαγγελματία υγείας σας για να ελέγξετε τα επίπεδα ορμονών σας.

Το δέρμα φαίνεται λίγο ξηρό; Αναρωτιέστε γιατί οι ρυτίδες αυτές εμφανίστηκαν από το πουθενά; Αυτό είναι σημάδι ότι η διατροφή σας στερείται βασικών λιπαρών οξέων (EFAs). Για να εξασφαλίσετε ότι παίρνετε αρκετή ποσότητα από αυτά τα υγιή λιπαρά που αγαπούν το δέρμα, φροντίστε να συμπεριλάβετε λιπαρά ψάρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους και αβοκάντο στη διατροφή σας.



