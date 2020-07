Πώς θα καταλάβετε ότι έχετε ανεπάρκεια βιταμίνης C

Η βιταμίνη C ή ασκορβικό οξύ, είναι από τις πιο γνωστές βιταμίνες, για τις ευεργετικές ιδιότητες που παρέχει στον οργανισμό και τον ρόλο που διαδραματίζει στη διατροφή.

Η καθημερινή ποσότητα πρόσληψης βιταμίνης C που συνιστάται είναι 90 mg για τους άνδρες και 75 mg για τις γυναίκες. Για τους καπνιστές χρειάζονται 35 mg περισσότερα.

Όσοι έχουν ανεπάρκεια σε βιταμίνη C, εμφανίζουν διάφορα συμπτώματα μερικά από τα οποία είναι σοβαρά. Παρακάτω θα δούμε τα κυριότερα συμπτώματα έλλειψης βιταμίνης C.

Μώλωπες

Μπορεί να παρατηρήσετε μώλωπες στο σώμα σας χωρίς να έχετε χτυπήσει, αυτό συμβαίνιε επειδή έχετε έλλειψη βιταμίνης C. Η συγκεκριμένη βιταμίνη παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του κολλαγόνου, ένα βασικό συστατικό του συνδετικού ιστού, το οποίο παίζει ζωτικό ρόλο στην επούλωση των πληγών.

Προβλήματα στα δόντια

Σοβαρές μορφές ανεπάρκειας βιταμίνης C προκαλούν σκορβούτο, νόσο που εκδηλώνεται με πρήξιμο και μάτωμα στα ούλα, βλάβες στα δόντια, υποδόρια αιματώματα, αιμορραγίες των ιστών και αναιμία. Μειωμένη πρόσληψη βιταμίνης C ενδέχεται να προκαλέσει ευκολότερα λοιμώξεις και ιώσεις.

Ξηρό δέρμα

Εάν παρατηρήσετε ότι έχετε ξηροδερμία τότε μπορεί να είναι σημάδι έλλειψης της βιταμίνης C. Αυτό συμβαίνει γιατί η βιταμίνη C μειώνει τη διαδικασία της γήρανσης και διατηρεί υγιής και λαμπερή την επιδερμίδα.

Πονάτε σε όλο σας το σώμα

Εάν νιώθετε συνεχή πόνο στο σώμα σας, τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να εξετάσετε τη διατροφή σας. Ο χρόνιος πόνος στις αρθρώσεις είναι ένα σύμπτωμα ανεπάρκειας βιταμίνης C, έλλειψη της οποίας προκαλεί εξασθένιση των χόνδρων που προστατεύουν τις αρθρώσεις.

Κόπωση

Η ανεπάρκεια της βιταμίνης C οδηγεί σε κόπωση και σε χαμηλή ενέργεια. Η εν λόγω βιταμίνη είναι απαραίτητη για την πνευματική και σωματική λειτουργία.

Καρδιαγγειακές παθήσεις

Είναι γνωστό ότι η βιταμίνη C περιορίζει τις βλαβερές συνέπειες των ελεύθερων ριζών μέσω της αντιοξειδωτικής της δραστηριότητας και μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη ή να καθυστερήσει την ανάπτυξη ορισμένων μορφών καρκίνου, καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων ασθενειών στις οποίες το οξειδωτικό στρες παίζει σημαντικό ρόλο.

Μεταβολές στη διάθεση

Είναι φυσιολογικό και υγιές να έχετε κάποιες μεταβολές στη διάθεσή σας, αλλά εάν αυτό συμβαίνει σε υπερβολικό βαθμό τότε ίσως είναι σύμπτωμα ανεπάρκειας βιταμίνης C.Μια επαρκής ποσότητα βιταμίνης C θα ελέγξει τις ορμόνες που ρυθμίζουν τη διάθεση και επίσης θα σας δώσει πνευματική σταθερότητα.

Λοιμώξεις

Η βιταμίνη C βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και καταπολεμά τις λοιμώξεις. Όταν παρουσιάζετε έλλειψη κινδυνεύετε να αναπτύξετε περισσότερες μολύνσεις και επίσης μειώνεται η ικανότητα του οργανισμού να καταστρέφει τους παθογόνους παράγοντες που προκαλούν ασθένειες και λοιμώξεις.

Ποιες τροφές είναι πλούσιες σε βιταμίνη C;

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι οι καλύτερες πηγές βιταμίνης C. Τα εσπεριδοειδή, οι ντομάτες και οι πατάτες είναι σημαντικές πηγές της βιταμίνης C. Άλλες καλές πηγές περιλαμβάνουν τις κόκκινες και πράσινες πιπεριές, τα ακτινίδια, το μπρόκολο, τις φράουλες, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το πεπόνι . Η περιεκτικότητα σε βιταμίνη C της τροφής μπορεί να μειωθεί με την παρατεταμένη αποθήκευση και με το μαγείρεμα.