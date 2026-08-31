Ζώδια Σεπτέμβριος 2026: Τι φέρνει ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου για κάθε ζώδιο από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Ο Σεπτέμβριος είναι εδώ και η ζαρΑτούΣΤΡΑ έχει όλες τις αστρολογικές συμβουλές που χρειάζεται το κάθε ζώδιο για να τις αξιοποιήσει στο έπακρο

Ο Σεπτέμβριος καταφθάνει ως ένας κομβικός μήνας μετασχηματισμού, καλώντας μας να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στις προσωπικές μας επιθυμίες και τις υποχρεώσεις προς τους άλλους. Με τις σταδιακές μετακινήσεις των πλανητών, το τοπίο αλλάζει αισθητά: η είσοδος του Ερμή στον Ζυγό και της Αφροδίτης στον Σκορπιό στρέφει την προσοχή στις ουσιαστικές σχέσεις, τις συνεργασίες αλλά και τη βαθύτερη συναισθηματική και οικονομική διευθέτηση. Παράλληλα, η αναδρομή του Ουρανού και η επιστροφή του Χείρωνα στον Κριό ανοίγουν κύκλους εσωτερικής επούλωσης, αναθεώρησης σχεδίων και απελευθέρωσης από παλιές ανασφάλειες.

Οι δύο Σελήνες του μήνα δίνουν το σύνθημα για δράση. Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στις 11 Σεπτεμβρίου προσφέρει το απόλυτο «πράσινο φως» για οργάνωση, νέα εργασιακά ξεκινήματα και φροντίδα της ευεξίας μας, ενώ η Πανσέληνος στον Κριό στις 26 Σεπτεμβρίου κορυφώνει τις εξελίξεις, φέρνοντας ξεκαθαρίσματα και αποφάσεις για τα ζώδια. Καθώς ο Άρης περνά στον Λέοντα προς το τέλος του μήνα, το πάθος, η διεκδικητικότητα και η δημιουργικότητα επιστρέφουν δυναμικά, οπλίζοντάς μας με την απαραίτητη ενέργεια για τη νέα εποχή.

Ζώδια Σεπτεμβρίου 2026: Οι μηνιαίες προβλέψεις από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ

Σεπτέμβριος για Κριούς

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Κριοί, βάζει στο επίκεντρο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, με συζητήσεις, δεσμεύσεις αλλά και ξεκαθαρίσματα να κορυφώνονται προς το τέλος του μήνα. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, ένα δημιουργικό project, ή μια ερωτική ιστορία μπορεί να πάρει πιο σταθερή και σοβαρή μορφή, με προοπτική διάρκειας. Επίσης μπορεί να δείτε να προχωράει και ένα θέμα με μια μετακόμιση ή επισκευή στο σπίτι σας. Από την άλλη, η οικογενειακές υποχρεώσεις μπορεί να σας πιέσουν ή να φρενάρουν τα σχέδιά σας, γι' αυτό αποφύγετε τις απότομες αντιδράσεις. Επηρεάζεστε εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 2 Απριλίου.



Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Κριού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Ταύρους

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Ταύροι, είναι ένας μήνας που σας καλεί να βάλετε σε τάξη την καθημερινότητα και τα επαγγελματικά σας, ενώ στις σχέσεις σας θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσετε πρόσωπα και καταστάσεις. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, ένα ζήτημα οικογενειακό ή του σπιτιού μπορεί να πάρει τον δρόμο της οριστικής τακτοποίησης, δίνοντάς σας ένα αίσθημα σταθερότητας. Επίσης, μπορεί να δείτε να προχωράει ένα δημιουργικό project μέσα από συζητήσεις με τα κατάλληλα πρόσωπα. Από την άλλη, κρυφές ανησυχίες ή μια εκκρεμότητα που δεν έχει κλείσει μπορεί να βαραίνουν τη διάθεσή σας, γι' αυτό μην τα παίρνετε όλα προσωπικά. Επηρεάζεστε εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 3 Μαΐου.



Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Ταύρου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Διδύμους

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Δίδυμοι, είναι ένας μήνας ερωτικός και δημιουργικός, που σας ανοίγει την όρεξη για ζωή, ενώ προς το τέλος του φέρνει εξελίξεις και ξεκαθαρίσματα στον κύκλο των φίλων σας. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, μια νέα γνωριμία μέσα από φίλους ή μια ομάδα μπορεί να αποδειχθεί κομβική για την υλοποίηση ενός προσωπικού σας στόχου, ενώ δεν αποκλείεται να ξεκινήσετε ένα νέο project με ανθρώπους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα. Παράλληλα, μπορεί να δεχθείτε μια πρόταση οικονομικής ενίσχυσης ή μια ουσιαστική στήριξη από την οικογένεια ή τους δικούς σας ανθρώπους, που θα σας βοηθήσει να προχωρήσετε τα σχέδιά σας. Από την άλλη, έξοδα ή οικονομικές υποχρεώσεις που συνδέονται με φίλους, ομάδες ή έναν συλλογικό στόχο μπορεί να σας πιέσουν. Αποφύγετε, όσο γίνεται, τους δανεισμούς και τις βιαστικές οικονομικές δεσμεύσεις. Επηρεάζεστε περισσότερο όσοι έχετε γεννηθεί κοντά στις 3 Ιουνίου.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις των Διδύμων στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Καρκίνους

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Καρκίνοι, φέρνει στο επίκεντρο το σπίτι και την οικογένειά σας, ενώ σας ζητά να βρείτε ισορροπία ανάμεσα στα προσωπικά σας θέλω και στις απαιτήσεις της καριέρας σας. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, μια αμοιβή, μια συμφωνία ή μια επαγγελματική ευκαιρία μπορεί να σταθεροποιηθεί και να ενισχύσει τα οικονομικά σας. Παράλληλα, μια σημαντική συζήτηση, μια νέα γνωριμία ή η πρωτοβουλία να προωθήσετε μια ιδέα σας μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια προσωπική ή επαγγελματική εξέλιξη. Από την άλλη, μπορεί να νιώθετε ότι οι αυξημένες ευθύνες, ένας ανώτερος ή ένα πρόσωπο με κύρος φρενάρουν τις πρωτοβουλίες σας. Μην τα βάλετε με όλους και μη βιαστείτε να εγκαταλείψετε κάτι που χρειάζεται απλώς περισσότερο χρόνο και υπομονή. Επηρεάζεστε περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 4 Ιουλίου.



Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Καρκίνου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Λέοντες

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Λέοντες, είναι ένας μήνας γεμάτος επικοινωνία, επαφές και μετακινήσεις, ενώ στο τέλος του ο Άρης έρχεται στο ζώδιό σας για να σας δώσει ξανά δυναμισμό και ορμή. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, ένα προσωπικό project μπορεί να αποκτήσει πιο σταθερές βάσεις και προοπτική εξέλιξης, ιδιαίτερα αν συνδέεται με σπουδές, ταξίδια ή το εξωτερικό. Παράλληλα, μπορεί να βρείτε μια λύση σε μια οικονομική εκκρεμότητα ή να προχωρήσει μια συμφωνία που μέχρι τώρα εξελισσόταν διακριτικά στο παρασκήνιο. Από την άλλη, μια εκκρεμότητα ή μια καθυστέρηση σε θέμα που αφορά ταξίδια, σπουδές ή ένα προσωπικό σας σχέδιο μπορεί να σας δοκιμάσει και να σας κάνει να νιώσετε ότι τα πράγματα κινούνται πιο αργά απ' όσο θα θέλατε. Οπλιστείτε με υπομονή και αποφύγετε τις βιαστικές αντιδράσεις. Επηρεάζεστε περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 5 Αυγούστου.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Λέοντα στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Παρθένους

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένη Παρθένε, σας δίνει με τη Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας το πράσινο φως για μια προσωπική νέα αρχή, ενώ στη συνέχεια το ενδιαφέρον στρέφεται στα οικονομικά σας. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, μια οικονομική εκκρεμότητα, όπως ένα γραφειοκρατικό ή κληρονομικό ζήτημα, μπορεί να μπει σε σειρά. Παράλληλα, μια συζήτηση με φίλους ή μια νέα γνωριμία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την προώθηση ενός προσωπικού σας στόχου. Από την άλλη, αν συμμετέχετε σε μια ομάδα ή σε ένα κοινό εγχείρημα, είναι πιθανό να προκύψουν έξοδα ή οικονομικές υποχρεώσεις που θα σας πιέσουν περισσότερο απ' όσο περιμένατε. Μην αναλάβετε ευθύνες που δεν σας αναλογούν. Επηρεάζεστε εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 5 Σεπτεμβρίου.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Παρθένου στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Ζυγούς

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Ζυγοί, είναι ο μήνας της προσωπικής σας ανανέωσης, καθώς ο Ερμής και στη συνέχεια ο Ήλιος περνούν στο ζώδιό σας και σας δίνουν ξανά τα ηνία. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, μια σχέση ή συνεργασία μπορεί να πάρει πιο σταθερή και ώριμη μορφή, με τη στήριξη φίλων ή προσώπων από το ευρύτερο περιβάλλον σας. Παράλληλα, οι κινήσεις που κάνετε διακριτικά για ένα επαγγελματικό θέμα μπορεί να αρχίσουν να αποδίδουν. Από την άλλη, μια νέα ευθύνη ή ένα απαιτητικό deadline στη δουλειά μπορεί να σας απορροφήσει, δυσκολεύοντας τις ισορροπίες στις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Επηρεάζεστε περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 5 Οκτωβρίου.

Διάβασε τη συνέχεια για τις μηνιαίες προβλέψεις του Ζυγού στη σελίδα ζωδίων του JennyGr

Σεπτέμβριος για Σκορπιούς

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Σκορπιοί, είναι μήνας εσωτερικής προετοιμασίας πριν από τη δική σας εποχή, με την Αφροδίτη όμως στο ζώδιό σας να σας χαρίζει γοητεία και μαγνητισμό που δύσκολα περνούν απαρατήρητα. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, ένας επαγγελματικός στόχος μπορεί να αποκτήσει πιο σταθερές βάσεις, ενώ μια αναγνώριση ή εξέλιξη στην καριέρα σας δείχνει προοπτική διάρκειας. Παράλληλα, η στήριξη φίλων ή ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο όραμα μπορεί να σας βοηθήσει να προωθήσετε μια ιδέα ή να κάνετε ένα σημαντικό βήμα προς έναν προσωπικό σας στόχο. Από την άλλη, ένα σχέδιο που αφορά σπουδές, ταξίδια ή το εξωτερικό μπορεί να συναντήσει πρακτικές δυσκολίες ή καθυστερήσεις, γι' αυτό μην το εγκαταλείψετε, ίσως χρειάζεται απλώς καλύτερη οργάνωση και λίγο περισσότερη υπομονή. Επηρεάζεστε περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 5 Νοεμβρίου.

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Σεπτέμβριος για Τοξότες

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Τοξότες, είναι ένας κοινωνικός μήνας που φέρνει στο επίκεντρο τους φίλους, τις ομάδες και τους μελλοντικούς σας στόχους, ενώ προς το τέλος του ανάβει ξανά η περιπετειώδης πλευρά σας. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, ένα σχέδιο που αφορά σπουδές, ταξίδια ή το εξωτερικό μπορεί να δέσει όμορφα με ένα δημιουργικό project ή μια ερωτική ιστορία και να πάρει σταθερή, μακροπρόθεσμη μορφή. Επίσης, μια σημαντική επαγγελματική συζήτηση ή διαπραγμάτευση μπορεί να σας βοηθήσει να προωθήσετε έναν στόχο ή να βρείτε λύση σε μια οικονομική εκκρεμότητα. Από την άλλη, μια οικονομική υποχρέωση που δεν έχει τακτοποιηθεί μπορεί να σας φρενάρει, γι' αυτό αποφύγετε τα ρίσκα και τις υπερβολές. Επηρεάζεστε εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 4 Δεκεμβρίου.

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Σεπτέμβριος για Αιγόκερους

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Αιγόκεροι, είναι ένας μήνας με έντονο επαγγελματικό χρώμα, που φέρνει την καριέρα και τους στόχους σας στο επίκεντρο, ζητώντας σας παράλληλα να μην παραμελήσετε το σπίτι και τους ανθρώπους σας. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, μια οικονομική εκκρεμότητα, ίσως ένα γραφειοκρατικό ή κληρονομικό ζήτημα, μπορεί να διευθετηθεί σταθερά και να ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας στο σπίτι σας. Επίσης, μια σημαντική συζήτηση με τον σύντροφο ή έναν συνεργάτη μπορεί να σας βοηθήσει να προχωρήσετε ένα κοινό σχέδιο, ένα ταξίδι ή μια υπόθεση που αφορά σπουδές ή το εξωτερικό. Από την άλλη, οι απαιτήσεις των άλλων μπορεί να συγκρουστούν με τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων, κάνοντάς σας να νιώθετε ανάμεσα σε δύο πυρά, γι' αυτό μην πάρετε θέση εν βρασμώ. Επηρεάζεστε εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 3 Ιανουαρίου.

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Σεπτέμβριος για Υδροχόους

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Υδροχόοι, ανοίγει τους ορίζοντές σας με σχέδια που αφορούν σπουδές, ταξίδια και το μέλλον σας, ενώ η καριέρα σας κερδίζει πόντους με τον πιο γοητευτικό τρόπο. Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, μια σχέση ή συνεργασία δείχνει τη σταθερότητά της και μπορεί να προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω μέσα από ώριμες συζητήσεις και αμοιβαίες δεσμεύσεις. Παράλληλα, μια πρακτική συνεννόηση στη δουλειά μπορεί να σας βοηθήσει να τακτοποιήσετε μια οικονομική, γραφειοκρατική ή ασφαλιστική εκκρεμότητα. Από την άλλη, ο αυξημένος φόρτος εργασίας, οι καθυστερήσεις ή μια δύσκολη συνεννόηση μπορεί να σας κουράσουν και να δοκιμάσουν την υπομονή σας. Επηρεάζεστε περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 2 Φεβρουαρίου.

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Σεπτέμβριος για Ιχθύες

Ο Σεπτέμβριος για εσάς, αγαπημένοι Ιχθύες, είναι ένας μήνας βάθους και ουσίας, που φέρνει στο επίκεντρο οικονομικές εκκρεμότητες που ζητούν διευθέτηση και τις στενές σας σχέσεις, ενώ η Νέα Σελήνη απέναντί σας ανοίγει νέο κεφάλαιο στα θέματα του «μαζί». Η πρώτη κιόλας ημέρα του μήνα έρχεται με ανάμεικτο κλίμα: από τη μία, η μεθοδική δουλειά και η καλύτερη οργάνωση της καθημερινότητάς σας μπορεί να σταθεροποιήσουν τα έσοδά σας ή να δώσουν πιο μόνιμη μορφή σε μια επαγγελματική προσπάθεια. Παράλληλα, μια ουσιαστική συζήτηση με το ταίρι ή το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει μπορεί να αναθερμάνει τη σχέση σας ή να βοηθήσει να προχωρήσει ένα δημιουργικό σχέδιο. Από την άλλη, έξοδα που συνδέονται με διασκέδαση, ερωτικά ή παιδιά μπορεί να πιέσουν τον προϋπολογισμό σας, γι’ αυτό βάλτε όρια στις παρορμητικές δαπάνες. Επηρεάζεστε περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί κοντά στις 2 Μαρτίου.

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