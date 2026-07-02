Sunny Days Ahead: 8 items που θα απογειώσουν τα summer looks σου

Το καλοκαίρι είναι και επίσημα εδώ, τι καλύτερο λοιπόν από μία βόλτα στα καταστήματα του The Mall Athens για μία δόση ανανέωσης;

Είτε έχεις προγραμματίσει τις καλοκαιρινές σου διακοπές είτε βρίσκεσαι στην αναζήτηση του ιδανικού προορισμού ένα είναι το σίγουρο: η βαλίτσα των διακοπών σου, όποιος κι αν είναι ο summer προορισμός σου έχει ανάγκη από τα απαραίτητα για τις αέρινες εμφανίσεις σου.

Το φετινό καλοκαίρι οι φινετσάτες λεπτομέρειες με τα ντελικάτα vibes ξέρουμε πως έχουν την τιμητική τους, για αυτόν ακριβώς τον λόγο και εγώ έκανα μια βόλτα στα καταστήματα του The Mall Athens, με σκοπό να βρω τα ιδανικά items για τα summer looks μου – και τα βρήκα όλα.

8 items που θα απογειώσουν τα summer looks σου

Λάμψη για κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση από τα DUST + CREAM

Καλοκαίρι χωρίς λάμψη δεν γίνεται γι' αυτό και από το νεσεσέρ δεν μπορεί να λείπει ένα shimmer λαδάκι σώματος. Στα Dust + Cream ανακάλυψα εκείνο που θα φορώ όλο το καλοκαίρι αλλά και μετά από αυτό, χάρη στο υπέροχο Monoi de tahiti άρωμά του. Πρόκειται για το νέο ενυδατικό shimmer body oil της σειράς Paloma που χαρίζει απαλότητα, λεία υφή στην επιδερμίδα και δίνει μια μοναδική λάμψη σε κάθε summer look.

Η πιο chic shopper bag για κάθε περίσταση από GUESS

Τους πιο φωτεινούς μήνες του χρόνου θέλουμε η άνεση να συνοδεύεται από μία κομψότητα και, τι πιο chic από μία shopper bag σε λευκό χρώμα με μπλε μαντήλι στο λουρί; Η Letty Shopper από Guess πάντως αποτελεί τη τσάντα - ορισμό του ελληνικού καλοκαιριού με cut out λεπτομέρειες και κομψό design που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη σε κάθε έξοδο.





Sunkissed εφέ με bronzer από MAC; Yes please!

Ιδίως για τις πρώτες ημέρες των διακοπών, πριν ακόμη και τα πρώτα μπάνια, ένα sunkissed εφέ είναι απαραίτητο, επομένως ένα bronzer που θα χαρίσει στην επιδερμίδα σου ηλιόλουστη όψη δεν πρέπει να λείπει από την wish list σου. Πίστεψέ με, αφήνει λαμπερό φινίρισμα και προσθέτει ζεστασιά και λάμψη με ένα ματ φινίρισμα, ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για το καλοκαίρι!

Η Raffia bag που πάντα ήθελες από M&K



Ανθεκτικές με ντελικάτο σχεδιασμό και φινετσάτη πλέξη, οι raffia τσάντες αποτελούν statement καλοκαιρινό item και η raffia mini bag David Jones Paris από Μ&Κ είναι ιδιαίτερα κομψή. Θα την κρατήσεις από το γραφείο έως και στις διακοπές - άσε που θα την ταιριάξεις τόσο με τα casual outfits σου, όσο και με τα πιο φινετσάτα σύνολά σου.





Τα stylish γυαλιά ηλίου από Occhio Papavassiliou

Τα οβάλ γυαλιά ηλίου βρίσκονται στην κορυφή των τάσεων για ακόμη μία σεζόν και, μια ιδιαίτερη αδυναμία στην ταρταρούγα την έχω, όλα λοιπόν οδηγούν σε μία απόφαση. Τα Gucci οβάλ γυαλιά ηλίου από Occhio Papavassiliou ήταν τα πρώτα που δοκίμασα και αμέσως τα λάτρεψα.

Top στο χρώμα του καλοκαιριού από Regalinas

Το κόκκινο χρώμα και δη το strawberry red έχει γίνει το Νο1 χρώμα του καλοκαιριού, ένα τοπ με στενή μέση και ιδιαίτερη λεπτομέρεια που κολακεύει το σώμα δεν μπορεί να λείπει από την καλοκαιρινή μου γκαρνταρόμπα αφού ταιριάζει τόσο με φούστες όσο και με βερμούδες για πιο αέρινα looks.





Για τις βραδινές εξόδους λέμε «ναι» στα Sante mules

Τα Sante mules με ιδιαίτερα άνετη φόρμα που αγκαλιάζει το πόδι, τύπου glove, προσφέρει σωστή εφαρμογή, ξεκούραστο περπάτημα και μοναδικό στιλ ενώ παράλληλα κολακεύει το πόδι. Μπορείς να τα φορέσεις με φόρεμα ή μία tailored βερμούδα και, αν δεν είσαι φαν του κίτρινου χρώματος (το οποίο τρεντάρει και λάτρεψα) μπορείς να επιλέξεις μεταξύ ανάμεσα στο κλασικό λευκό ή και το δυναμικό κόκκινο.



Μανικιούρ πριν το ταξίδι; Check στα Fairynails

Πριν το ταξίδι για το νησί ένα ραντεβού για περιποίηση άκρων είναι απαραίτητη και, στα καταστήματα Fairynails, τα οποία αποτελούν τα πρώτα Original Nail Bars στην Ελλάδα, είναι σίγουρο πως θα ζήσεις την πιο fairy εμπειρία περιποίησης και ομορφιάς. Εγώ επέλεξε να κάνω ένα ρομαντικό και λαμπερό μανικιούρ, το οποίο θα απογειώσει κάθε summer look μου.







Άνεση που δεν στερείται κομψότητας από Tsakiris Mallas

Οι crochet μπαλαρίνες είναι αυτό που λέμε, must have παπούτσια για το καλοκαίρι και δη τις διακοπές. Αποτελούν ιδανικό item για κάθε περίσταση και θα τις φορέσεις από το γραφείο, μέχρι και τις βόλτες δίπλα στη θάλασσα. Οι crochet μπαλαρίνες κυκλοφορούν σε πολλές γραμμές και χρώματα εγώ για αυτό το καλοκαίρι όμως επέλεξα από Tsakiris Mallas ένα σχέδιο με τετραγωνισμένη μύτη για statement εμφανίσεις και σε γήινη απόχρωση που ταιριάζει με τα πάντα.





Lunch break στο Shisan Sushi Bar

Οι fusion Ιαπωνικές γεύσεις είναι οι αγαπημένες μου και ένα break για shusi μετά τις αγορές μου μου άξιζε. Αυτή τη φορά επέλεξα ένα Nami Half με τηγανητή γαρίδα, σπαράγγια, αβοκάντο, mix crab legs με καρότο και φρέσκο κρεμμύδι, σχοινόπρασο και honey spicy mayo αλλά και ένα Sushi pop (το οποίο μπορείς να πάρεις και οn the go) και τα απήλαυσα στο Urban Roof Garden στο 3ο επίπεδο του The Mall Athens.

Και για τους cinefilm, μια στάση στα Village Cinemas



Και πριν την αποχώρηση, τι πιο ωραίο να κλείσεις τη βόλτα σου, βλέποντας την αγαπημένη σου ταινία στα Village Cinemas στο 3ο Επίπεδο του The Mall Athens; Σύντομα στις oθόνες των Village Cinemas θα προβληθούν οι ταινίες «Οδύσσεια» και «Spider-Man: Kαινούργια μέρα» η επόμενη επίσκεψή μου λοιπόν θα συμπεριλαμβάνει σίγουρα και προβολή ταινίας.