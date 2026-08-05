Το απόλυτο summer prep plan: Όλα όσα χρειάζεσαι για να φύγεις ανανεωμένη

Λίγο πριν σαλπάρω για τις διακοπές μου στο Αιγαίο, μία «στάση» για τις τελευταίες αγορές - αλλά και για το απαραίτητο pampering στο The Mall Athens, επιβάλλεται.

Άλλωστε έχει όλα όσα χρειάζομαι και, ιδίως τις ζεστές ημέρες του Ιουλίου αποτελεί όαση στην πόλη. Μπορώ να περάσω ευχάριστα και παραγωγικά ολόκληρη την ημέρα μου καθώς αποτελεί το ιδανικό spot που μπορώ να επισκεφθώ πριν τις διακοπές για ανανέωση και holiday retreat χωρίς άγχος και χωρίς καμία πίεση.

Όλα όσα χρειάζεσαι για να φύγεις διακοπές ανανεωμένη, θα τα βρεις στο The Mall Athens

Το πιο απολαυστικό brunch στο FLOCAFE Espresso Room

Ξέρεις ότι η ημέρα σου θα ξεκινήσει καλά όταν απολαμβάνεις ένα λαχταριστό brunch με ένα δροσιστικό ρόφημα και, πριν από κάθε εξόρμηση μου στα καταστήματα του The Mall Athens θέλω να με κακομαθαίνω. Ένα French toast με ψημένες brioche αυγόφετες βουτηγμένες σε κανέλα και ζάχαρη με κρέμα βανίλιας και ένα παγωμένο Spanish Latte με διπλή δόση εσπρέσσο American Latte και μείγμα ζαχαρούχου γάλακτος, είναι ό,τι ακριβώς χρειάζομαι.

Άνεση και στιλ στα καταστήματα ALE

Η αέρινη φόρμα και η sunkissed απόχρωση του ginger, ένα χρώμα που μοιάζει σαν ρομαντικό Αυγουστιάτικο ηλιοβασίλεμα, με «τράβηξαν» αμέσως σε αυτή την παντελόνα στο κατάστημα ALE. Άνετη και ευέλικτη, θα τη φορέσω, τόσο το πρωί όσο και το βράδυ στο νησί, με ένα λευκό tank top και σαγιονάρες το πρωί, και με ένα κορμάκι και thong heels το βράδυ.

Lingerie love από τα BSB

H lingerie inspired αισθητική έχει κατακτήσει τις τάσεις του φετινού καλοκαιριού. Feminine και δυναμικό, κάθε item, ιδίως ένα lingerie dress μπορεί να απογειώσει κάθε εμφάνιση στο νησί, πριν το ταξίδι μου λοιπόν δεν θα μπορούσα να μην προσθέσω ένα στη συλλογή μου. Το σατέν φόρεμα από το κατάστημα BSB, σε navy απόχρωση, με διακριτικό λεοπάρ print και δαντελένια λεπτομέρεια πάντως ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.

Διαχρονική κομψότητα στα GANT



Η φινέτσα ενός πουκαμίσου με μπλε ρίγες δεν ξεθωριάζει ποτέ. Το διαχρονικό και παντός καιρού πουκάμισο, το οποίο μπορείς να φορέσεις με μία denim βερμούδα, ανοιχτό πάνω από το μαγιό σου ή και δεμένο ή ριγμένο στους ώμους σου τα δροσερά απογεύματα στο νησί, είναι απαραίτητο και, θα σε συμβούλευα να επενδύσεις σε ένα ποιοτικό, όπως αυτό το πουκάμισο από GANT. Δεν θα το μετανιώσεις.

Ραντεβού στο αγαπημένο μου nailbar, στο Fairynails

Καλοκαιρινές διακοπές χωρίς, άκρως καλοκαιρινό μανικιούρ γίνεται; δε γίνεται. Το Fairynails, το αγαπημένο μου nailbar, προσφέρει τις υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας υψηλής ποιότητας - αλλά και απροσδόκητες στιγμές έμπνευσης. Σε αυτό το ραντεβού μου κάθισα αναπαυτικά, χαλάρωσα και άφησα την ομάδα των ειδικών να με φροντίσει και να μου περιποιηθεί τα νύχια. BY the way, η επιλογή της κοραλλί απόχρωσης ήταν ίσως η πιο κομψή που έχω επιλέξει ποτέ.



Pampering στο We Love Hair

Το pampering συνεχίζεται! Στο The Mall Athens θα βρεις, εκτός από τα αγαπημένα σου fashion brands και τα ιδανικά spots για να περιποιηθείς τον εαυτό σου. Εδώ που τα λέμε, πριν τις διακοπές τα μαλλιά μου είχαν ανάγκη από μία θεραπεία ώστε να μείνουν λαμπερά και απαλά κατά τη διάρκεια των διακοπών στο νησί. Στο We Love Hair πάντως ένα είναι το σίγουρο: ξέρουν ακριβώς τι να κάνουν για να αναζωογονήσουν τα μαλλιά σου.

Break για sushi στο Shisan sushi bar

Έχω μιλήσει ξανά για τη λατρεία μου στις fusion Ιαπωνικές γεύσεις. Μετά τα ραντεβού μου για νύχια και μαλλιά λοιπόν ένα break για shusi ήταν αναγκαίο. Στην παραγγελία μου έβαλα τα αγαπημένα μου πιάτα: Nami Half με τηγανητή γαρίδα, σπαράγγια, αβοκάντο, mix crab legs με καρότο και φρέσκο κρεμμύδι, σχοινόπρασο και honey spicy mayo αλλά και ένα Sushi pop, τα οποία πήρα οn the go και απήλαυσα στο Urban Roof Garden στο 3ο επίπεδο του The Mall Athens.

Στο τέλος, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα! Ραντεβού στα Village Cinemas



Τέλος, πριν την αποχώρηση μου δεν θα μπορούσα να μην κάνω μια στάση στα Village Cinemas. Η ταινία που θα βάλω στο πρόγραμμά μου να δω πάντως είναι το, MINIONS & ΤΕΡΑΤΑ, η οποία κυκλοφορεί υποτιτλισμένη στις 20 Αυγούστου ενώ μεταγλωττισμένη κυκλοφορεί στις 27 Αυγούστου. Γιατί όλοι θέλουμε να νιώσουμε και λίγο παιδιά.

Η ημέρα μου ήταν γεμάτη. Στο The Mall Athens βρήκα όλα όσα χρειάζομαι, έκανα τις αγορές σου, γεύτηκα ξεχωριστές food επιλογές, περιποιήθηκα τον εαυτό μου και ψυχαγωγήθηκα.