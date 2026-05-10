Νέα αρχή: Τρεις μητέρες που έχτισαν μια νέα ζωή μέσα από την απώλεια, την ξενιτιά και την αναδοχή
Υπάρχουν στιγμές που η ζωή σε αναγκάζει να ξεκινήσεις από το μηδέν. Χωρίς δίχτυ ασφαλείας, χωρίς οδηγίες χρήσης. Φέτος, στη Γιορτή της Μητέρας, το Jenny.gr τιμά τις γυναίκες που έκαναν ακριβώς αυτό: Μια νέα αρχή.
Τρεις γυναίκες, τρεις διαφορετικές αφετηρίες, ένας κοινός άξονας. Η Δέσποινα που ξαναέκτισε τη ζωή της μετά από μια σοκαριστική απώλεια. Η Gull που διέσχισε σύνορα για να εξασφαλίσει ελευθερία για την οικογένειά της. Η Ελένη που άνοιξε την αγκαλιά της για να γίνει η "νέα αρχή" ενός παιδιού που την είχε ανάγκη.
Για εκείνες, η μητρότητα δεν ήταν ένας ρόλος· ήταν η κινητήριος δύναμη για να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Γιατί όταν είσαι μαμά, η επανεκκίνηση δεν είναι επιλογή, είναι πράξη αγάπης.
Η μητρότητα πέρα από το πένθος
Μια από τις πιο απαιτητικές μορφές μητρότητας είναι εκείνη που καλείται να ανθίσει μέσα από την απουσία. Στρέφουμε το βλέμμα στις γυναίκες που έμειναν μόνες, αναλαμβάνοντας να μεγαλώσουν τα παιδιά τους χωρίς σύντροφο, αντιμετωπίζοντας κοινωνικά στερεότυπα και αόρατα εμπόδια. Γυναίκες όπως η Δέσποινα, που πάτησε παύση στον δικό της πόνο για να εξασφαλίσει στα παιδιά της μια φυσιολογική καθημερινότητα σε μια νέα χώρα, αποδεικνύοντας πως ο αδιαμφισβήτητος πυλώνας της οικογένειας είναι η μητέρα που αντέχει.
Η μητρότητα που δεν γνωρίζει σύνορα
Αναδεικνύουμε την πλευρά της μητρότητας που αναμετρήθηκε με την επιβίωση. Τις γυναίκες που πήραν την πιο δύσκολη απόφαση: ένα αβέβαιο ταξίδι προς το άγνωστο. Αυτές οι μητέρες δεν είναι "στατιστικές". Είναι η δύναμη που απαιτείται για να χτίσεις ένα «σπίτι» από το μηδέν σε μια ξένη γη. Γυναίκες όπως η Gull, που άφησε πίσω την πατρίδα της φτάνοντας στην Ελλάδα με μοναδική αποσκευή την αγάπη για τα τρία της παιδιά και το όραμα της ελευθερίας.
Αναδοχή: Η μητρότητα ως απόλυτη πράξη προσφοράς
Τι σημαίνει να προσφέρεις ρίζες σε ένα παιδί που δεν φέρει το DNA σου, αλλά αξίζει όλη σου την αγάπη; Η αναδοχή είναι η πιο αγνή μορφή μητρότητας, μακριά από «ηρωικά» πρότυπα, με όλες τις ανθρώπινες δυσκολίες και τους φόβους της. Η Ελένη, παρόλο που είχε ήδη αποκτήσει τη βιολογική της οικογένεια, άνοιξε το σπίτι της για να μεγαλώσει ένα κοριτσάκι που είχε ανάγκη από φροντίδα. Η ιστορία της είναι η απόλυτη απόδειξη ότι «μαμά» είναι αυτή που αγαπά χωρίς όρους.
Αυτές οι ιστορίες δεν είναι αφηγήσεις πόνου. Είναι ιστορίες καθημερινής νίκης. Μας δείχνουν ότι η ιδιότητα της μητέρας είναι η πιο ισχυρή παγκόσμια γλώσσα, ικανή να γεφυρώσει κάθε απόσταση, να γιατρέψει κάθε τραύμα και να ενώσει ζωές.
Δέσποινα Hayton: «Έρχονται στο δρόμο μας πράγματα που όντως μπορούμε να αντέξουμε»
Η Δέσποινα Hayton βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κατάσταση που κανείς δεν θα έπρεπε να ζήσει. Πριν από οκτώ χρόνια, έχασε τον σύζυγό της, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του έπειτα από μια περίοδο σοβαρής κατάθλιψης. Ήταν αγνοούμενος για τρεις εβδομάδες πριν βρεθεί νεκρός σε έναν χώρο αποθήκευσης που νοίκιαζε η οικογένεια – έναν χώρο που η ίδια κλήθηκε να αδειάσει και να καθαρίσει αμέσως μετά την τραγική είδηση. Εκείνη τη στιγμή, τα παιδιά τους ήταν μόλις 1,5 και 3,5 ετών.
Μέχρι την απώλεια, η Δέσποινα ήταν αφοσιωμένη στη φροντίδα της οικογένειας και των παιδιών της. Από τη μια στιγμή στην άλλη, έπρεπε να βρει δουλειά και να φροντίσει μόνη τα παιδιά της. Και κάπου εκεί πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα, σε ένα εντελώς νέο περιβάλλον, για να χτίσει τη ζωή τους από την αρχή.
«Βάζεις τη ζωή σου στον πάγο, οι προτεραιότητες είναι άλλες», εξομολογείται. Η μονογονεϊκότητα έφερε στην επιφάνεια τεράστιες δυσκολίες, τόσο οικονομικές –με το μόνιμο άγχος και την πίεση– όσο και συναισθηματικές. Ωστόσο, ο στόχος της ήταν πάντα τα παιδιά της. Έτσι, «πάγωσε» το δικό της πένθος, προκειμένου να τους εξασφαλίσει μια φυσιολογική καθημερινότητα.
Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της ιστορίας της είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε την αλήθεια με τα παιδιά. Μίλησε από νωρίς σε εκείνα για τον θάνατο, την κατάθλιψη και την αυτοχειρία. Κατάφερε να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο η οικογένεια μιλάει ανοιχτά για το γεγονός, χωρίς ντροπή, χωρίς μυστικά και χωρίς αυτολύπηση.
Σήμερα, 8 χρόνια μετά (αρκετά ώστε να μιλάει για αυτό χωρίς να κλαίει, όπως χαρακτηριστικά λέει), η Δέσποινα κοιτάζει πίσω σε αυτή τη διαδρομή και στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας. «Ο θάνατος με όποια μορφή κι αν έρχεται είναι ένα τραύμα, πόσο μάλλον ο ξαφνικός θάνατος, σε αλλάζει σαν άνθρωπο. Ο χρόνος όμως είναι ο καλύτερος γιατρός, αρκεί να θέλεις να επουλωθείς», αναφέρει.
Όσο για το σημαίνει για εκείνη η λέξη "μαμά"... «Η λέξη μαμά έχει από μόνη της άπειρες έννοιες, τεράστια σημασία και είναι πολύ ιδιαίτερη για τον καθένα. Στο δικό μας το σπίτι σημαίνει ηρεμία, ασφάλεια. Και πρέπει να είναι σημείο αναφοράς, το μέρος που γυρνάμε πάντα πίσω», θα πει χαρακτηριστικά.
Δείτε ολόκληρη την ιστορία της Δέσποινας στο βίντεο που ακολουθεί.
⚠️ Προειδοποίηση Περιεχομένου: Το βίντεο περιέχει αναφορές σε απώλεια ζωής λόγω αυτοχειρίας και συζήτηση γύρω από το πένθος. Προσεγγίζουμε το θέμα με σεβασμό, χωρίς να περιγράφονται μέθοδοι ή λεπτομέρειες. Αν εσείς ή κάποιο κοντινό σας πρόσωπο αντιμετωπίζετε δυσκολίες, μπορείτε να καλέσετε τη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία στο 1018 (διαθέσιμη 24/7 στην Ελλάδα).
Gull Calis: «Αν η μαμά είναι καλά, τότε και τα παιδιά θα είναι καλύτερα»
Το 2017, η Gull πήρε την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής της: να αφήσει την Τουρκία μαζί με τον σύζυγό της και τα τρία τους παιδιά. Ο λόγος ήταν πολιτικός, αλλά το κίνητρο ήταν βαθιά μητρικό. «Ήρθαμε εδώ για να είμαστε ελεύθεροι», λέει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το ξεκίνημα σε μια χώρα όπου κανείς τους δεν μιλούσε τη γλώσσα και κανείς δεν ήξερε τι ξημερώνει.
Στην Τουρκία, η Gull ήταν καθηγήτρια σε Λύκειο. Στην Ελλάδα, η επαγγελματική της ταυτότητα έπρεπε να αλλάξει, όπως και ολόκληρη η καθημερινότητά της. Σήμερα, εργάζεται part-time στο κατάστημα που άνοιξε με τον σύζυγό της, όμως η ανήσυχη φύση της δεν την άφησε να σταματήσει εκεί. Τώρα που τα παιδιά της μεγάλωσαν, βρήκε τον χρόνο να διεκδικήσει ξανά τον εαυτό της. Παρακολουθεί μαθήματα ραπτικής στο ANKAA Project –συμμετέχοντας μάλιστα πρόσφατα και σε fashion show– ξεκίνησε μαθήματα μαγειρικής στο Saffron Kitchen, ενώ προσφέρει εθελοντικά τη βοήθειά της σε δράσεις του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
«Μαμά, μήπως κάνεις πολλά;» τη ρωτούν καμιά φορά τα παιδιά της, βλέποντάς την να μαγειρεύει καθημερινά και να τρέχει σε μαθήματα και εθελοντισμό. Όμως, βλέποντας το χαμόγελό της, η απάντηση είναι πάντα η ίδια: «Εντάξει μαμά, ό,τι σε κάνει χαρούμενη». Γιατί, όπως πιστεύει και η ίδια, «το πιο σημαντικό είναι να είναι η μαμά καλά, γιατί μόνο τότε θα είναι και τα παιδιά καλά».
Η διαδρομή της δεν ήταν χωρίς αμφιβολίες. Υπήρξαν στιγμές που φοβήθηκε ότι δεν θα μπορούσε να προσφέρει στα παιδιά της τις ίδιες ευκαιρίες που θα είχαν στην πατρίδα τους, ειδικά όταν ήρθε η ώρα των Πανελληνίων εξετάσεων. Σήμερα, όμως, νιώθει περήφανη. Έχουν καταφέρει να έχουν μια ζωή γεμάτη, κι ας χρειάζεται εδώ να προσπαθούν διπλά σαν γονείς.
Με σπαστά αλλά γεμάτα ευγένεια ελληνικά, η Gull δεν ξεχνά να ευχαριστήσει τους δασκάλους και τη διευθύντρια του σχολείου που αγκάλιασαν τα παιδιά της από την πρώτη στιγμή, ούτε τους φίλους από την Τουρκία που μοιράστηκαν την ίδια μοίρα. Άνθρωποι που μοιράστηκαν τους φόβους τους, τα ρούχα τους και το ψωμί τους, μέχρι να βρουν τα πατήματά τους στην Ελλάδα.
Η ιστορία της Gull είναι η απόδειξη ότι η μητρότητα είναι μια συνεχής επανεκκίνηση. Είναι η δύναμη να χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου και να μαθαίνεις να περπατάς ξανά, μόνο και μόνο για να δείξεις τον δρόμο στα παιδιά σου.
Δείτε ολόκληρη την ιστορία της Gull στο βίντεο που ακολουθεί.
Ελένη Καλτσά: «Η μόνη διαφορά στην αναδοχή είναι ότι δεν κουβαλάς το παιδί στην κοιλιά σου 9 μήνες»
Η ιστορία της Ελένης ξεκινά με μια επιθυμία και μια απώλεια. Είχε ήδη μια βιολογική κόρη, όμως ήθελε η οικογένειά της να μεγαλώσει. Η επιθυμία της για ένα δεύτερο παιδί που όμως δεν κατάφερε να αποκτήσει βιολογικά, την έφερε λίγο πριν τα 50 της, και ενώ η κόρη της ήταν πια 23 ετών, στην απόφαση να κάνει αίτηση για αναδοχή.
Η σύνδεση έγινε με ένα κοριτσάκι 1,5 έτους, που κουβαλούσε ένα εξαιρετικά βαρύ ιατρικό ιστορικό: 70% κινητική αναπηρία, εγκεφαλική παράλυση και βρογχοπνευμονική δυσπλασία. Ένα παιδί που είχε παλέψει για τη ζωή του στη ΜΕΘ και είχε περάσει έναν ολόκληρο χρόνο μόνο του σε ένα νοσοκομείο. Μια μαχήτρια.
«Θα τα καταφέρουμε;» αναρωτήθηκαν με τον σύζυγό της, σκεπτόμενοι την ηλικία τους και το αν το παιδί θα κατάφερνε ποτέ να περπατήσει. Όμως ήθελαν να της δώσουν την ευκαιρία.
Η αρχή ήταν απαιτητική, όμως η εξέλιξη της μικρής μοιάζει με μικρό θαύμα. Μόλις λίγους μήνες αφού μπήκε στο σπίτι τους, το κοριτσάκι περπάτησε. Σήμερα, η Εβελίνα έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή βελτίωση σε όλα τα επίπεδα –νοητικό και μαθησιακό– και φοιτά σε κανονικό σχολείο με παράλληλη στήριξη, αποδεικνύοντας πως η ασφάλεια μιας οικογένειας μπορεί να νικήσει κάθε διάγνωση.
Σήμερα, η Ελένη μιλάει για την αναδοχή με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια που καταρρίπτει κάθε στερεότυπο:
«Η σύνδεση με το ανάδοχο παιδί είναι ακριβώς η ίδια όπως και με το βιολογικό. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν το κουβαλάς στην κοιλιά σου 9 μήνες. Όλα τα άλλα χτίζονται βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, ωσπου αποκτάς έναν βαθύ και ουσιαστικό δεσμό. Τα συναισθήματα, η αγωνία, η φροντίδα... είναι ακριβώς τα ίδια».
Για την Ελένη, ο ρόλος της μητέρας δεν σταματά ποτέ και δεν περιορίζεται σε βιολογικούς δεσμούς. «Μαμά για μένα είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται συνέχεια πίσω από το παιδί, είτε με φυσική είτε με πνευματική παρουσία. Είναι αυτή που στηρίζει, κατευθύνει και ενθαρρύνει».
Η ιστορία της είναι μια υπενθύμιση ότι η μητρότητα είναι η απόλυτη πράξη επανεκκίνησης – μια νέα αρχή που μπορεί να σώσει μια ζωή.