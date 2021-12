Λαμπερή στις γιορτές: Ποιες θεραπείες προσώπου να επιλέξετε για να είστε η πρωταγωνίστρια των Χριστουγέννων

Οι γιορτές πλησιάζουν και εγκαινιάζουν μια περίοδο έντονης κοινωνικής ζωής, όπου όλοι ερχόμαστε πιο κοντά με φίλους και συγγενείς. Όποια κι αν είναι τα σχέδια σας για τις μέρες των εορτών, είναι βέβαιο ότι θέλετε να υποδεχτείτε τη νέα χρονιά με ανανεωμένη και λαμπερή εμφάνιση.

Η Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νάντια Διαμαντή μας ενημερώνει για τις θεραπείες προσώπου που μπορούμε να επιλέξουμε εν όψει των Χριστουγέννων και μας εξηγεί γιατί οι ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες είναι τόσο δημοφιλείς στους κύκλους των ασθενών τα τελευταία χρόνια. Είτε αναζητάτε μια επιδερμίδα καθαρή και ενυδατωμένη σε βάθος, είτε στόχος σας είναι η λείανση των ρυτίδων και η αισθητά ανανεωμένη όψη, η σύγχρονη αισθητική δερματολογία σας προσφέρει μια μεγάλη γκάμα θεραπειών, με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται από έμπειρους και καταρτισμένους ειδικούς.

Εν όψει των Χριστουγέννων, ποιες θεραπείες προσώπου μας προτείνετε, ώστε να υποδεχτούμε τις γιορτές πιο όμορφες και λαμπερές από ποτέ;

Τα Χριστούγεννα είναι η πιο γιορτινή περίοδος όλου του χρόνου! Ακόμη κι αν δεν έχουμε ιδιαίτερα εορταστικά σχέδια, αποτελούν για όλους μας ευκαιρία να συναντήσουμε αγαπημένα μας πρόσωπα και να διασκεδάσουμε. Ποιος και ποια από εμάς δεν επιθυμεί, λοιπόν, να βρίσκεται τότε στην πιο λαμπερή και ελκυστική εκδοχή του εαυτού του; Και αυτό να το αντικρίζει τόσο στον καθρέφτη του όσο και στα μάτια των άλλων;

Ας δούμε, λοιπόν, ανάμεσα από ποιες θεραπείες μπορούμε να επιλέξουμε εν όψει των Χριστουγέννων (…’cause “All I want for Christmas is botox, fillers, a skinbooster and a chemical peel!”).

Βήμα 1: Λαμπερό δέρμα στις γιορτές!

Τι μας φαίνεται διαχρονικά και αναλλοίωτα όμορφο; Το λαμπερό, λείο, καθαρό δέρμα. Αυτό περιλαμβάνει τρία στάδια: α) Τον καθαρισμό προσώπου για να καθαρίσει τους πόρους του δέρματός μας σε βάθος από το σμήγμα και τους ρύπους που εισχωρούν και το κάνουν να φαίνεται θαμπό και «βρώμικο» με στίγματα. Ο ερεθισμός που προκαλείται είναι ήπιος και διαρκεί λίγες ώρες. β) Την απολέπιση με χημικό peeling για να αφαιρέσουμε τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια της επιδερμίδας μας βοηθώντας στην αναγέννηση των κυττάρων ώστε η υφή του δέρματός μας να βελτιωθεί και να δείχνει πιο λείο, φρέσκο και λαμπερό χωρίς δυσχρωμίες. Βοηθούν και στη σμηγματορρύθμιση. H απολέπιση που προκαλείται είναι ήπια, ελεγχόμενη και διαρκεί λίγες μόνο ημέρες. Ο καθαρισμός και το peeling βοηθούν επίσης στην καλύτερη διεισδυτικότητα στο δέρμα των υπόλοιπων θεραπειών ενυδάτωσης ή αντιγήρανσης που θα επιλέξουμε. γ) Το fractional laser για να βελτιώσουμε την υφή του δέρματός μας, προσδίδοντάς του σφρίγος, ελαστικότητα, πλούσια λάμψη. Αμβλύνει επίσης τις λεπτές ρυτίδες και τις ουλές ακμής, μειώνει τις καφέ κηλίδες, συρρικνώνει τους πόρους. Με λίγα λόγια, επιδερμίδα φρέσκια και νεανική. Προτείνεται για όσες και όσους έχουν τη δυνατότητα να είναι 2-3 ημέρες εκτός κοινωνικών ή επαγγελματικών δραστηριοτήτων (επιλέγουμε συνήθως Σαββατοκύριακο γι’αυτή τη θεραπεία). δ) Τη βαθιά ενυδάτωση. Επιπλέον των ειδικών serums και μασκών που συνοδεύουν τη θεραπεία καθαρισμού, ακόμη πιο βαθιά ενυδάτωση που μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες μπορούμε να επιτύχουμε με ενέσιμο τρόπο μέσω των skinboosters. Εγχύουμε στο δέρμα υαλουρονικό οξύ, ή και βιταμίνες/αντιοξειδωτικές ουσίες, τα οποία το καθιστούν πιο λαμπερό και σφριγηλό, ενώ βελτιώνουν παράλληλα τις λεπτές ρυτίδες. Με την ενυδάτωση που θα επιτευχθεί, η χρήση κρέμας ημέρας για τους επόμενους μήνες θα σας φαίνεται πλεονασμός.

ΒΗΜΑ 2: Δέρμα με πιο νεανική ξεκούραστη εμφάνιση!

Η βοτουλινική τοξίνη (botox) έχει τη δυνατότητα να λειάνει με φυσικό και αρμονικό τρόπο την περιοχή του μετώπου, ανάμεσα στα φρύδια και στο έξω όριο των ματιών («πόδι της χήνας»). Πρέπει να τονιστεί ότι η πλήρης εξαφάνιση των ρυτίδων δεν είναι το ζητούμενο. Κάτι τέτοιο θα έδειχνε αφύσικο και αντιαισθητικό. Τελικό αποτέλεσμα της θεραπείας μας είναι ένα πρόσωπο χωρίς καμία αλλοίωση των χαρακτηριστικών του, απλά χωρίς το έντονο βάρος των ρυτίδων που επέφερε ο χρόνος. Το botox είναι μια απόλυτα ασφαλής θεραπεία με αποδεδειγμένες μελέτες σχεδόν 40 χρόνων ιατρικής χρήσης.

ΒΗΜΑ 3: Mείωση της χαλάρωσης του προσώπου, ιδανικό περίγραμμα και γωνίες, λιγότερο «βαρύ» και κουρασμένο πρόσωπο

Σύμμαχός μας σε αυτό είναι τα εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος. Πρόκειται για μια ουσία που αποτελεί φυσικό συστατικό του προσώπου, και που με την πάροδο των ετών η παραγωγή του μειώνεται. Το υαλουρονικό οξύ χαρίζει όγκο σε μια περιοχή που αυτός λείπει. Τέτοια σημεία μπορεί να είναι τα ζυγωματικά από όπου το λίπος μετατοπίζεται προς τα κατώτερο πρόσωπο με την πάροδο του χρόνου, προσδίδοντάς μας «πεσμένο» δέρμα. Άμεσα τότε αποκαθίσταται ο χαμένος όγκος στο μέσο πρόσωπο, συμπαρασύροντας παράλληλα και το δέρμα των παρειών, ώστε να περιορίζονται και οι ρινοχειλικές αύλακες. Επίσης, το υαλουρονικό οξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρειές που όταν είναι «άδειες» προσδίδουν όψη γήρατος ή στην περιοχή κάτω από τα μάτια που παρουσιάζει με τον χρόνο βαθουλώματα. Τέλος, χρησιμοποιούμε υαλουρονικό οξύ για να σμιλέψουμε την κάτω γνάθο και το πιγούνι, μειώνοντας παράλληλα τις γραμμές θλίψης κάτω από τις γωνίες του στόματος, ή και το ίδιο το προγούλι, αν υπάρχει. Η σύγχρονη παγκόσμια τάση είναι ότι δεν θέλουμε να σταματήσουμε τον χρόνο, αλλά να είμαστε ο πιο όμορφος εαυτός μας σε κάθε ηλικία.

ΒΗΜΑ 4: Ζουμερά σαρκώδη χείλη που λάμπουν

Τα καλοσχηματισμένα χείλη προσδίδουν αναπόφευκτα θελκτικότητα και γοητεία σε καθένα και καθεμία από εμάς. Στα χέρια ενός ειδικού το υαλουρονικό οξύ γίνεται το πιο ασφαλές και αποτελεσματικό όπλο για όμορφα και φυσικά χείλη, απόλυτα εναρμονισμένα με το πρόσωπό μας. Με τις γιορτές προ των πυλών, αν όχι τώρα, πότε;

Αναφορικά με τις θεραπείες, είναι χρήσιμο να έχουμε υπ’όψιν μας ότι μεσολαβεί κάποιος χρόνος σε μερικές από αυτές για να είναι ορατή η βελτίωση, οπότε καλό είναι να προγραμματίσετε έγκαιρα τις επισκέψεις σας και να κάνετε το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο δώρο στον εαυτό σας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι «Όταν δείχνουμε όμορφοι, αισθανόμαστε όμορφα. Κι όταν αισθανόμαστε όμορφα, δείχνουμε όμορφοι».

2) Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια άνθιση των ελάχιστα επεμβατικών θεραπειών ομορφιάς. Γιατί οι θεραπείες αυτές έχουν καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλείς στους κύκλους των ασθενών;

Αυτό είναι αλήθεια. Οι σύγχρονοι ρυθμοί της ζωής και η ανάγκη του ανθρώπου για μια γρήγορη μετεπεμβατική επιστροφή στην καθημερινότητά του έχουν φέρει πολύ ψηλά στον πήχη της προτίμησης των ασθενών μας τις λεγόμενες “lunchtime treatments”. Πέρα όμως, από το ότι είναι γρήγορες, ανώδυνες και εξαιρετικά ανεκτές με κατά κανόνα μηδαμινό χρόνο ανάρρωσης, είναι παράλληλα εξαιρετικά αποτελεσματικές. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που αφήνει εξαιρετικά ικανοποιημένους την πλειοψηφία των ασθενών μας και τους ωθεί να τις επαναλαμβάνουν συνεχώς.

Επίσης, με τις ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες η αντίδραση του περίγυρού μας είναι η αναγνώριση της βελτίωσης, αλλά η αδυναμία προσδιορισμού του τι ακριβώς έγινε. Η αίσθηση του «αφήστε τους να αναρωτιούνται» είναι αυτή που χαρακτηρίζει κάθε επιτυχημένη θεραπεία όταν ο στόχος δεν είναι η κραυγαλέα εντύπωση, αλλά η φυσική πραγματική ομορφιά.

3) Τι θα πρέπει να σταθμίζει ένας ασθενής κατά την επιλογή του ειδικού με τον οποίο θα συνεργαστεί για αυτές τις θεραπείες; Υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών;

Όλες οι ενέσιμες θεραπείες που προαναφέρθηκαν, η διενέργεια fractional lasers και πιο επιθετικών χημικών peelings είναι ιατρικές πράξεις που αν πραγματοποιηθούν από μη εξειδικευμένο ιατρό χωρίς άριστη γνώση της ανατομίας του προσώπου και της φυσιολογίας του δέρματος, ή ακόμη και με όχι άρτια αντίληψη της αισθητικής και της αρμονίας, μπορεί να επιφέρουν επιπλοκές, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές, ή και ένα μη αποδεκτό κοσμητικό αποτέλεσμα.

Είναι, επίσης, αυτονόητο ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα ιατρικά υλικά, εγκεκριμένα από διεθνείς οργανισμούς υγείας και αξιόπιστα μηχανήματα. Ο ιατρός οφείλει από την πλευρά του να ενημερώσει από πριν τον ασθενή του για την ταυτότητα των υλικών που θα χρησιμοποιήσει.

Αν η θεραπεία πραγματοποιηθεί σωστά από έναν εξειδικευμένο ιατρό με τα κατάλληλα υλικά, η πιθανότητα επιπλοκών είναι μικρή. Οι επιπλοκές, μάλιστα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι προσωρινές και αναστρέψιμες, π.χ. στην περίπτωση χρήσης υαλουρονικού οξέος, είναι δυνατή η χρήση υαλουρονιδάσης που διαλύει άμεσα όλο το υλικό που εγχύθηκε. Βασικό είναι ο κάθε ιατρός να έχει γνώση των επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν, και να είναι σε θέση να τις αντιμετωπίσει.

