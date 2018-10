H Kylie Minogue δείχνει πιο αισθησιακή από ποτέ στα 50 της

Η Kylie Minogue κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Golden τον Φεβρουάριο και από τότε κάνει περιοδείες σε Αγγλία και Ιρλανδία. Αλλά τώρα, η Kylie κυκλοφόρησε και ένα νέο εντυπωσιακό music video για το τελευταίο της single Music's Too Sad Without You. H 50χρονη δείχνει πιο λαμπερή και εντυπωσιακή από ποτέ, φορώντας ένα sexy φόρεμα και καταρρίπτοντας την έννοια της ηλικίας.

Η Kylie γύρισε το video στο Teatro La Fenice στη Βενετία και δείχνει πιο αισθησιακή από ποτέ.

