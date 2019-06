O Leonardo DiCaprio χτυπήθηκε στο πρόσωπο από μια μπάλα του volley κι έγινε viral

Μπορεί ο Leonardo DiCaprio να κατάφερε να επιβιώσει από μάχη με αρκούδα στην ταινία "The Revenant", αλλά δεν τα κατάφερε το ίδιο καλά και με τη μπάλα του volley. Ο οσκαρικός (πλέον) ηθοποιός εντοπίστηκε να παίζει volley στο Malibu το Σαββατοκύριακο, αλλά όταν πήγε να χτυπήσει τη μπάλα που πέρασε πάνω από το δίχτυ, αστόχησε και χτυπήθηκε στο πρόσωπο. Θα θέλαμε να σας πούμε ότι όλο αυτό συνέβη με πολλή χάρη, αλλά δε θα ήταν αλήθεια. Παρόλα αυτά, ο ίδιος αντέδρασε πολύ καλά, και δεν τραυματίστηκε!

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα social media πήραν φωτιά, με χιλιάδες χρήστες να γελάνε ή να ταυτίζονται με τη γκάφα του ηθοποιού.

Finally. Leo and I have something in common: we’re both terrible at volleyball https://t.co/2zNjMHc0GP