O Brad Pitt έκανε το καλύτερο photobomb στην Margot Robbie

Θα σας πείραζε αν σας έκανε photobomb ο Brad Pitt; Την Margot Robbie πάντως όχι. Η βραβευμένη με Oscar ηθοποιός πόζαρε για μία φωτογράφηση για την επερχόμενη ταινία τους, Once Upon a Time in Hollywood, όταν ο συμπρωταγωνιστής της πέρασε μέσα από το πλατό και διέκοψε την φωτογράφηση. Από την έκφραση του προσώπου της Robbie, φαίνεται πιο έκπληκτη παρά νευριασμένη.

Φυσικά, το photobomb του Pitt δεν θα ήταν κάτι απλό:

To Once Upon a Time in Hollywood διαδραματίζεται στο L.A του 1969 και η Robbie πρωταγωνιστεί ως Sharon Tate, ο DiCaprion ως ο ηθοποιός Rick Dalton και ο Pitt ως ο Cliff Booth.

Δείτε ακόμη: Αντιγράφουμε το μακιγιάζ της Margot Robbie