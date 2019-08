Ο Barack και η Michelle Obama δημοσίευσαν την καλοκαιρινή τους playlist

O πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama, ανέβασε ένα post στο Twitter το οποίο περιλαμβάνει μία playlist με κομμάτια που ακούν εκείνος και η σύζυγός του, Michelle Obama, το φετινό καλοκαίρι - και είναι πραγματικά καλή.

"Με το τέλος του καλοκαιριού, παρακάτω ένα δείγμα από το τι ακούμε τόσο καιρό η Michelle κι εγώ - κάποια καινούρια, κάποια παλιά, κάποια γρήγορα, κάποια αργά. Ελπίζω να σας αρέσει," έγραψε.

Η playlist με τίτλο "Summer 2019" συμπεριλαμβάνει μία ποικιλία από κομμάτια, με ανερχόμενους καλλιτέχνες όπως Lizzo και παλιούς όπως Lauryn Hill και Stevie Wonder.

Φυσικά, όλοι ενθουσιάστηκαν με το τι ακούει το διάσημο ζευγάρι - κι εμείς το ίδιο:

With summer winding down, here’s a sampling of what Michelle and I have been listening to — some new, some old, some fast, some slow. Hope you enjoy. pic.twitter.com/BS5ri1lvxz

— Barack Obama (@BarackObama) August 24, 2019