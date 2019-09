O θρύλος του τένις Bjorn Borg παρέδωσε μαθήματα στιλ στον Στέφανο Τσιτσιπά

Ο Björn Borg είναι πλέον ένας από τους θρύλους του τένις, έχοντας νικήσει 11 φορές το Grand Slam. Ο διάσημος παίκτης συναντήθηκε με τον νεαρό Στέφανο Τσιτσιπά στην εκδήλωση του τουρνουά τένις Laver Cup, στο οποίο αγωνίζονται έξι παίκτες από την Ευρώπη εναντίον έξι παικτών από τον υπόλοιπο κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Borg μοιράστηκε μια πολύ όμορφη στιγμή με τον Τσιτσιπά, καθώς του διόρθωσε το μαντίλι στο πέτο του σακακιού, ώστε να δείχνει πιο κομψός και πιο chic για τις φωτογραφίες. Ο νέος και ανερχόμενος Τσιτσιπάς έδειξε να απολαμβάνει την φροντίδα και το "μάθημα", ενώ οι παρευρισκόμενοι στη σκηνή -και σπουδαίοι τενίστες- ξέσπασαν σε γέλια.

Bjorn Borg;

11 time grand slam winner ✅

Legend ✅

Fashion guru ✅

Always on hand to help @StefTsitsipas look dapper 👌@LaverCup | #LaverCuppic.twitter.com/oq3QWgTdxF

— ATP Tour (@ATP_Tour) September 18, 2019