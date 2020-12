Το νέο viral challenge των celebrities είναι το "Elf on the Shelf" και είναι ξεκαρδιστικό

To Internet είναι όλο εκπλήξεις. Κάθε τόσο αναδύονται τάσεις αλλά και challenges που δεν μας αφήνουν να βαρεθούμε. Και πάνω που πιστεύαμε ότι τα είχαμε δει όλα μια νέα πρόκληση γίνεται viral τις τελευταίες ημέρες και μάλιστα, ανάμεσα στους πιο διάσημους διεθνείς stars.

Το Elf on a Shelf προέρχεται στην πραγματικότητα από ένα παιδικό Χριστουγεννιάτικο βιβλίο, όπου ένα από τα ξωτικά του Αϊ-Βασίλη επισκέπτεται τα παιδιά στα σπίτια τους για να δει αν ανήκουν στη λίστα του Άγιου Βασίλη με τους άτακτους ή τους καλούς.

Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, μια σειρά από διασημότητες προσπάθησαν να δημιουργήσουν το δικό τους "Elf on the Shelf". To παιδικό βιβλίο είναι γραμμένο σε ομοιοκαταληξίες κι έτσι οι διασημότητες παίζουν με τα ίδια τους τα ονόματα, ενώ η φιγούρα του ενός τοποθετείται πάνω στη φωτογραφία του άλλου με #Myelf.

Mάλιστα η Cara Delevinge δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει την εικόνα της βασίλισσας Εlizabeth στο δικό της χιουμοριστικό κολάζ.

Το αποτέλεσμα ξεκαρδιστικό. Δείτε πώς:

1.Garcelle Beauvais: Garcelle on a Pharrell: