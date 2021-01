Bradley Cooper: Ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του πλανήτη σήμερα κλείνει τα 46

Πολλοί είναι οι άνδρες celebrities που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν με την παρουσία τους στο Hollywood, εξαιτίας ενός πολύ δυνατού τους χαρακτηριστικού ή πολλών συγκεντρωμένων επάνω τους. Ανάμεσά στους stars που έχουν σαγηνεύσει την καρδιά μας, είναι αναμφίβολα και ο Bradley Cooper, ο οποίος είδε το πρώτο φως του κόσμου στις 5 Ιανουαρίου του 1975 και από τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα μέχρι σήμερα, κατακτά με μια ασύγκριτη σπιρτάδα το κοινό και φυσικά, το γυναικείο φύλο. Ας δούμε όμως, όλους τους λόγους, για τους οποίους ο γοητευτικός ηθοποιός ξεχωρίζει ανάμεσα σε πολλούς άλλους.

Νέα Υόρκη, 17 Ιανουαρίου 1999. Το αμφιθέατρο Tishman στο New School του Greenwitch Village είναι ασφυκτικά γεμάτο. Καλεσμένος στο επεισόδιο της δημοφιλούς εκπομπής "Inside the Actors Studio" είναι το κακό παιδί του Hollywood, Sean Penn. Το κοινό, σπουδαστές όλοι της φημισμένης αυτής δραματικής σχολής, ανυπομονεί να γνωρίσει το ίνδαλμά του, ενώ ο James Lipton, παρουσιαστής της εκπομπής, έχει μία μικρή ανησυχία μήπως και κάποια ερώτηση ανάψει τα αίματα του ευέξαπτου guest του και όλα τιναχτούν στον αέρα. Τα φώτα ανάβουν, οι κάμερες αρχίζουν και γράφουν και όπως όλα δείχνουν τίποτα δεν θα χαλάσει τη σκαλέτα.

Ο Penn βρίσκεται σε καλή διάθεση. Μιλάει για τη σχέση του με το Actors Studio, αποδέχεται την τιμή που αποδίδεται στον πατέρα του, ο οποίος έχει μόλις πεθάνει λίγο καιρό πριν, αποκαλύπτει τις επιρροές του αλλά και το γιατί θέλησε να βρεθεί στη θέση του σκηνοθέτη, αναφέρεται στα όσα έμαθε από τον Rober DeNiro στην ταινία We're no angels και εξιστορεί μία φάρσα που έκανε στον Christopher Walken κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας, At Close Range.

Αυτό το επεισόδιο, αν και αποκαλυπτικό για κάποιο θαυμαστή του Penn, θα μπορούσε να έχει "θαφτεί" κάτω από τις αμέτρητες άλλες συνεντεύξεις και τα καμώματα του πρώην συζύγου της Madonna Louise Veronica Ciccone, όμως χάρη σε έναν εκκολαπτόμενο ηθοποιό με καρέ καστανόξανθα μαλλιά, γαλάζιο πουκάμισο και γραβάτα, που πήρε το θάρρος να τον ρωτήσει για το ρόλο του ως Eddie στο Hurlyburly, το 7ο αυτό επεισόδιο της 5ης σεζόν του "Inside the Actors Studio" δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Πριν του θέσει την ερώτηση, είχε προλάβει και είχε παρουσιαστεί. "Hey Mr. Penn, my name is Bradley Cooper".

Κάποιες μέρες αργότερα, μέσα στο ίδιο αμφιθέατρο, o Bradley θα άρπαζε την ευκαιρία για να απευθυνθεί σε ακόμα έναν κινηματογραφικό γίγαντα, τον Robert DeNiro, με τον τελευταίο να ενθουσιάζεται με την ερώτηση που του έκανε. Κάποια χρόνια αργότερα, το Μάρτιο του 2011 και μετά από 17 επιτυχημένες σεζόν και πάνω από 250 καλεσμένους, ο Lipton καλωσορίζει τον πρώτο guest απόφοιτο του Actors Studio Drama School στο αμφιθέατρο του Pace University. "Η νύχτα αυτή όπου ένας από τους απόφοιτους της σχολής έχει πετύχει τόσα πολλά ώστε να καταλάβει τη σκηνή και να καθίσει στη θέση του καλεσμένου, είναι η στιγμή αυτή που περίμενα από την αρχή της σχολής και της εκπομπής, 17 χρόνια τώρα". Ο πρώην μαθητής, νυν αστέρας, Bradley Cooper είναι έτοιμος να εξομολογηθεί πράγματα και να είναι εκείνος πια που θα δεχθεί ερωτήσεις, απ' όλους όσοι θέλουν μια μέρα να του μοιάσουν.

Ο Bradley Cooper δεν είναι μόνο ο πιο sexy άνδρας στον πλανήτη (τίτλος που του δόθηκε από το αμερικάνικο περιοδικό People το 2011). Μεγαλώνοντας μέσα σε μία παραδοσιακή ιρλανδοϊταλική φαμίλια στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, ήξερε από μικρός να θέτει στόχους και το ταλέντο και η ευφυΐα ήταν πάντα οι άσοι στο μανίκι του. Ας μην αφήσουμε την ομολογουμένως γοητευτική εμφάνισή του να είναι το μόνο στοιχείο πάνω του που θα μας παρασύρει. Είναι ένας υπέροχος μάγειρας, μιλάει άπταιστα Γαλλικά, έχει πάρει πτυχίο από το Georgetown University με έπαινο στα Αγγλικά και προκειμένου να φοιτήσει στο Actors Studio δανείστηκε 70.000 δολάρια, τα οποία όμως δεν άργησε να τα ξεχρεώσει.

Τις πρώτες μέρες της καριέρας - και ενώ ακόμα φοιτούσε - ήταν ένας από τους σύντομους τηλεοπτικούς έρωτες της Carrie Bradshaw στο "Sex and the City". Στην πορεία ήρθε η σειρά "Alias", όπου έπαιζε στο πλευρό της Jennifer Garner, ενώ σίγουρα θα τον θυμόσαστε και για τη μετέπειτα εμφάνισή του στη μεγάλη εμπορική κινηματογραφική επιτυχία "The Wedding Crasher". Βέβαια του πήρε τέσσερα ακόμα χρόνια για να μπει μέσα στο χολιγουντιανό star system δημιουργώντας του ένα καταπληκτικά αστείο..."Hangover". Ναι, η ταινία που τον έβαλε στην ομάδα των A male players έφερε σε εκείνον τη δόξα και στην εταιρεία παραγωγής μισό δις δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως.

Ευτυχώς όμως το "Hangover" ήταν μόνο η αρχή και εκείνος δεν εγκλωβίστηκε στην εικόνα του νέου George Clooney, ούτε και επαναπαύτηκε στην επιτυχία του νέου - αστείου - Rat Pack με συνοδοιπόρο το Zach Gallifianakis. Μέσα σε περίπου 5 χρόνια, από τη στιγμή που έκανε αισθητή την παρουσία του, ο Cooper κατάφερε να βρεθεί τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ, (κάτι που μόνο 10 άντρες ηθοποιοί έχουν καταφέρει), και έχει κερδίσει το θαυμασμό των ανθρώπων που υπήρξαν δικά του ινδάλματα, όπως ο DeNiro και ο Clint Eastwood, με τον τελευταίο να βλέπει σε εκείνον κάτι από τον εαυτό του. "Είναι ίσως ο πιο επαγγελματίας από κάθε άλλο ηθοποιό της ηλικίας του, που έχω γνωρίσει και δεν τον έχω πιάσει ποτέ να υποκρίνεται. Και αυτό είναι κομπλιμέντο", θα δηλώσει ο Eastwood, "θα γίνει ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, όταν θα βαρεθεί να παίζει, πράγμα που βέβαια ελπίζω να μη γίνει σύντομα".

Πέρα, ωστόσο, από τη μεγάλη οθόνη και τα επιτεύγματά του εκεί, (επιτεύγματα που τον έχουν βάλει στη λίστα με τους πιο υψηλά αμειβόμενους ηθοποιούς παγκοσμίως για την περίοδο 2013-2015 με 28 εκατ. δολάρια, 46 εκατ. δολάρια και 41,5 εκατ. δολάρια αντίστοιχα), ο Cooper το 2014 κατέκτησε και το δύσκολο θεατρόφιλο κοινό υποδυόμενος τον Άνθρωπο Ελέφαντα στο ομώνυμο έργο στη σκηνή του Broadway. Ως John Merrick (το πραγματικό όνομα του ανθρώπου ελέφαντα) έκανε μεγάλη αίσθηση, σημείωσε τεράστια επιτυχία και κατάφερε να αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές ακόμα και από τους πιο σκληρούς κριτικούς. Γιατί; Γιατί αυτός ο ρόλος είχε φυτευτεί στο υποσυνείδητό του για πάνω από 30 χρόνια, από τότε που ήταν 12 ετών και είδε για πρώτη φορά την ταινία μαζί με τον πατέρα του.

"Όσο και αν όλα αυτά πλέον έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μου, ο ενθουσιασμός μέσα μου ακόμα υπάρχει. Ξυπνάω το πρωί και είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος", θα πει ο ίδιος κάποια στιγμή σε μία από τις πρόσφατες συνεντεύξεις του, προσπαθώντας να εξηγήσει το πώς νιώθει.

