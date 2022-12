To Emily in Paris έκανε παγκόσμια πρεμιέρα και ήταν ό,τι ακριβώς ονειρευόμασταν

Η πρεμιέρα για την 3η σεζόν του Emily in Paris πραγματοποιήθηκε εχθές στο Théâtre des Champs-Elysées και οι καλεσμένοι μάγεψαν με τις οn fleek εμφανίσεις τους

Η ανυπομονησία για την νέα σεζόν της Emily in Paris δεν μπορεί να κρυφτεί και βλέποντας την χθεσινή παγκόσμια πρεμιέρα της σειράς, η ανυπομονησία μας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, αφού κάθε καλεσμένος ήταν οn fleek. Για την ακρίβεια, ήταν ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε από μια πρεμιέρα- λάμψη, σικ και εντυπωσιακά φορέματα, ευδιάθετους καλεσμένους και μοντέρνες πινελιές στα outfit τους. Και η συγκεκριμένη τα είχε όλα αυτά.

Το μέρος που πραγματοποιήθηκε δεν ήταν άλλο από το Παρίσι και συγκεκριμένα, το Θέατρο των Ηλυσίων Πεδίων (Théâtre des Champs-Elysées). Οι ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν μπροστά από ένα σκηνικό που θυμίζει και το γαλλικό εστιατόριο του Gabriel στην σειρά, με το κοινό να τους αποθεώνει.

Μπορεί ακόμη να μην γνωρίζουμε τι ακριβώς θα δούμε στην 3η και πολυαναμενόμενη σεζόν του Emily in Paris, ωστόσο ένα είναι σίγουρο, πως τα μοντέρνα και fashionable looks συνεχίζονται. Στη χθεσινή πρεμιέρα η πρωταγωνίστρια Lily Collins, εμφανίστηκε μαζί με τον σύντροφο της, φορώντας ένα cut out φόρεμα από τον Saint Laurent. Οι γήινες αποχρώσεις ταίριαζαν ιδανικά στην Collins, δίνοντας μια ultimate chic αισθητική στην εμφάνιση της. Όσο για τα κοσμήματα επέλεξε χρυσά βραχιόλια στα χέρια της.

Επόμενη αγαπημένη δεν ήταν άλλη από την Sylvie, δηλαδή την ηθοποιό Philippine Leroy Beaulieu, η οποία έκανε μια πιο statement εμφάνιση με μαύρο strapless φόρεμα και animal print μπότες.

Τα βλέμματα φυσικά έπεσαν και στα "αγόρια της σειράς", τα οποία πραγματικά εντυπωσίασαν. Ο Lucien Laviscount εμφανίστηκε με ένα ονειρεμένο, βελούδινο κοστούμι από τον οίκο Louis Vuitton, το οποίο ήταν σε έντονη μωβ απόχρωση.

Όσο για τον William Abadie (Aντουάν), φόρεσε βελούδινο μπλε outfit βάζοντας μας σε γιορτινή διάθεση και αφήνοντας μας να τον χαζεύουμε, αφού πόζαρε στον φακό ιδιαίτερα γοητευτικός, με τις αποχρώσεις που διάλεξε να του ταιριάζουν ιδανικά.

@william_abadie

Γήινη απόχρωση επέλεξε και η Camille Razat, μαζί με ένα bold μακιγιάζ, δίνοντας μια πιο dramatic αισθητική στην εμφάνιση της. Και ενώ θα μπορούσαμε για ώρα να σχολιάζαμε τις εκπληκτικές εμφανίσεις των ηθοποιών, ξεκινάμε εδώ και τώρα να μετράμε αντίστροφα τις ημέρες για την 21η Δεκέμβρη όπου και θα έχουμε την 3η σεζόν του αγαπημένου Emily in Paris.